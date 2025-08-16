Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента

По информации, предоставленной Антоном Немкиным, членом комитета Госдумы по информационной политике, Telegram до сих пор не устранил приблизительно 157 тысяч единиц нелегального контента. В перечень входят ложные сведения, экстремистские материалы, предложения о покупке фальшивых документов, материалы, подстрекающие к беспорядкам, контент ЛГБТ+ (признанный экстремистским и запрещенный в РФ), материалы, пропагандирующие суицид, и детская порнография.

В то же время, по настоянию Роскомнадзора, с платформы Telegra.ph было изъято свыше 21 миллиона материалов, связанных с наркотиками.

С начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и каналов в Telegram, содержащих контент, унижающий честь и достоинство несовершеннолетних (с аудиторией до 2 тысяч подписчиков), а также около 40 материалов с ложной информацией, наносящей вред чести, достоинству и деловой репутации. Отмечается, что не все удаления были произведены по требованию ведомства, часть могла быть инициирована самой администрацией мессенджера.

Telegram Messenger Inc. (юридическое лицо Telegram) выплатило штрафы в России на общую сумму 105,5 миллиона рублей с 2021 года за отказ удалять запрещенную информацию. Отдельно компания была оштрафована на 38,3 миллиона за отсутствие собственного мониторинга и удаления незаконного контента.

По словам Немкина, Telegram и WhatsApp используются для организации преступной и террористической деятельности, а администрация мессенджеров игнорирует судебные решения по раскрытию преступлений.

По данным органов госбезопасности, украинские спецслужбы используют Telegram и WhatsApp для вербовки исполнителей терактов, диверсий и массовых убийств, распространяя ложные террористические угрозы и недостоверную информацию для дестабилизации обстановки.

В 2025 году через иностранные мессенджеры велась подготовка терактов против высокопоставленных военнослужащих, представителей власти, работников оборонных и атомных предприятий. Было предотвращено девять спланированных акций насильственного характера в образовательных учреждениях.

Правоохранительные органы также отмечают рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: зарегистрировано более 52 тысяч преступлений с общим ущербом свыше 106,4 миллиарда рублей. Обманутых граждан вовлекают в диверсии на транспорте.