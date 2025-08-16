ента новостей

На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
В Колпино задержали магазинного дебошира
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа

Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа

+1
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vedomosti.ru
На Аляске завершилась встреча лидеров России и США: обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, кибербезопасность и ситуация на Украине

«Питерец.ру» сообщает, что на Аляске состоялся долгожданный саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, лидеры обсудили ряд ключевых вопросов, стоящих на повестке дня двух стран.

Основной темой переговоров стало расширение сотрудничества в Арктическом регионе, включая совместные проекты в области экологии и развития инфраструктуры. Также были затронуты вопросы кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью.

Не обошли стороной и ситуацию на Украине. Президенты обменялись мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта. Стороны выразили готовность к продолжению диалога по всем обсуждаемым вопросам. Саммит на Аляске стал важным шагом в поддержании открытого канала связи между Россией и США.

Похоже, что оба президента остались довольны итогами встречи. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.

