Незабитый Барко пенальти помог «Зениту» отстоять ничью в Москве со «Спартаком»: счёт матча – 2:2

5-й тур чемпионата России по футболу начался с ничьей в Калининграде, где «Балтика» принимала лидера РПЛ – «Локомотив». Хозяева очень быстро открыли счёт, а москвичей спас от поражения гол Комличенко на 80-й минуте.

Затем на поле «Лукойл Арены» вышли «Спартак» и «Зенит», чтобы выяснить отношения в центральном матче тура. Петербуржцы быстро повели в счёте: Маркиньос «привёз» пенальти в ворота своей команды, когда сфолил на Луисе Энрике в спартаковской штрафной в довольно безобидной ситуации. Максименко отбил и удар Матео Кассьерры с «точки», и первое добивание, но зенитовский колумбиец всё-таки добился своего – 1:0 в пользу «Зенита» на 15-й минуте.

Но перестроиться для игры на контратаках у команды Сергея Семака не получилось: уже на 18-й минуте Маркиньос реабилитировался, сравняв счёт. А незадолго до перерыва Денис Адамов не смог спасти «Зенит» от пропущенного гола после удара головой Жедсона Фернандеша, хотя очень старался.

Проигрывая 1:2, «Зенит» почти весь второй тайм ещё и играл в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса. Но вышедший со скамейки Александр Соболев сравнял счёт, а в концовке Барко не реализовал пенальти: «Питерец.ру» не сразу понял, что было двойное касание мяча при ударе.