22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Незабитый Барко пенальти помог «Зениту» отстоять ничью в Москве со «Спартаком»: счёт матча – 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Незабитый Барко пенальти помог «Зениту» отстоять ничью в Москве со «Спартаком»: счёт матча – 2:2

Незабитый Барко пенальти помог «Зениту» отстоять ничью в Москве со «Спартаком»: счёт матча – 2:2

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Второй гол «Зенита» забил вышедший на замену Александр Соболев.

5-й тур чемпионата России по футболу начался с ничьей в Калининграде, где «Балтика» принимала лидера РПЛ – «Локомотив». Хозяева очень быстро открыли счёт, а москвичей спас от поражения гол Комличенко на 80-й минуте.

Затем на поле «Лукойл Арены» вышли «Спартак» и «Зенит», чтобы выяснить отношения в центральном матче тура. Петербуржцы быстро повели в счёте: Маркиньос «привёз» пенальти в ворота своей команды, когда сфолил на Луисе Энрике в спартаковской штрафной в довольно безобидной ситуации. Максименко отбил и удар Матео Кассьерры с «точки», и первое добивание, но зенитовский колумбиец всё-таки добился своего – 1:0 в пользу «Зенита» на 15-й минуте.

Но перестроиться для игры на контратаках у команды Сергея Семака не получилось: уже на 18-й минуте Маркиньос реабилитировался, сравняв счёт. А незадолго до перерыва Денис Адамов не смог спасти «Зенит» от пропущенного гола после удара головой Жедсона Фернандеша, хотя очень старался.

Проигрывая 1:2, «Зенит» почти весь второй тайм ещё и играл в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса. Но вышедший со скамейки Александр Соболев сравнял счёт, а в концовке Барко не реализовал пенальти: «Питерец.ру» не сразу понял, что было двойное касание мяча при ударе.

