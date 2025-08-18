В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уведомляет о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, вступающих в силу с 20 августа.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в период с 20 августа по 11 сентября будет частично ограничено движение транспортных средств по Авиационной улице в районе Горелово. Ограничение затронет участок от Набережной улицы до улицы Коммунаров и связано с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Также, с 9 августа по 15 октября, в связи с реконструкцией водопроводной сети, будут действовать ограничения на Земской улице в Старо-Паново, на участке от Таллинского шоссе до дома номер 96 по Земской улице.

Кроме того, с 20 по 29 августа будет полностью перекрыто движение по Земской улице в Старо-Паново, между домами 56 и 84.

Объезд указанного участка рекомендуется осуществлять по следующему маршруту: Таллинское шоссе, Речная улица, Земская улица, с выездом на кольцевую автодорогу (КАД).

ГАТИ акцентирует внимание на том, что организация, проводящая работы, несет ответственность за обеспечение безопасного передвижения пешеходов в зоне проведения работ.

Во избежание задержек и для оптимизации маршрутов, ГАТИ настоятельно рекомендует учитывать вводимые ограничения при планировании поездок.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться установленными информационными щитами, содержащими схемы объезда и указатели.

Актуальная информация обо всех ограничениях движения, связанных с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, доступна на интерактивной карте на официальном сайте ГАТИ по адресу: http://gati-online.ru/.