15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 20 августа

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уведомляет о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, вступающих в силу с 20 августа.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в период с 20 августа по 11 сентября будет частично ограничено движение транспортных средств по Авиационной улице в районе Горелово. Ограничение затронет участок от Набережной улицы до улицы Коммунаров и связано с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Также, с 9 августа по 15 октября, в связи с реконструкцией водопроводной сети, будут действовать ограничения на Земской улице в Старо-Паново, на участке от Таллинского шоссе до дома номер 96 по Земской улице.

Кроме того, с 20 по 29 августа будет полностью перекрыто движение по Земской улице в Старо-Паново, между домами 56 и 84.

Объезд указанного участка рекомендуется осуществлять по следующему маршруту: Таллинское шоссе, Речная улица, Земская улица, с выездом на кольцевую автодорогу (КАД).

ГАТИ акцентирует внимание на том, что организация, проводящая работы, несет ответственность за обеспечение безопасного передвижения пешеходов в зоне проведения работ.

Во избежание задержек и для оптимизации маршрутов, ГАТИ настоятельно рекомендует учитывать вводимые ограничения при планировании поездок.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться установленными информационными щитами, содержащими схемы объезда и указатели.

Актуальная информация обо всех ограничениях движения, связанных с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, доступна на интерактивной карте на официальном сайте ГАТИ по адресу: http://gati-online.ru/.

