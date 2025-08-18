В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова

В полицию Невского района Петербурга поступило сообщение ночью 17 августа о происшествии у алкомаркета, находящегося в доме номер 154 по улице Седова. Согласно поступившей информации, неустановленное лицо произвело выстрел в землю из травматического оружия.

В результате данного инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего. Им оказался 39-летний безработный, проживающий в доме номер 10 по улице Вадима Шефнера.

Травматический пистолет был конфискован. В отношении задержанного составлен административный протокол в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.