Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков

«Питерец.ру» уже сообщал о том, что пробились в следующий раунд чемпионата России по боксу в Екатеринбурге Эдуард Саввин и Сергей Ярулин, и вот – очередные новости с Урала. Ещё пять петербургских боксёров вышли на екатеринбургских ринг, и трое из них сумели победить.

Действующий чемпион России Илья Попов сегодня победил Леона Никифорова, представляющего Якутию – решение судей было единогласным в пользу петербуржца. Следующим соперником Попова на пути к медалям (а зачем ещё он приехал в Екатеринбург?) станет москвич Роман Канунников.

Иван Григорьев выступает в той же весовой категории, что и Попов – до 63,5 кг. Соперник у Григорьева был серьёзный – призёр чемпионата России Магомед Шамсаев из Чечни. Победа раздельным решением судей досталась петербуржцу, который теперь встретится с Ильманом Ибишевым.

А петербургский супертяж Андрей Тюфяков победил иркутянина Оруджа Мамедова, завоевавшего бронзу на прошлогоднем первенстве России. Ещё два петербургских боксёра свои бои проиграли: Антон Вереницын (до 63,5 кг) завершил турнир после поединка с Василием Самчуком из Омской области, а в весе до 75 кг Эдуарда Зуева превзошёл кемеровчанин Давид Айвазян.

Завтра на ринг выйдет и петербуржец Александр Зырянов.




