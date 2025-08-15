ента новостей

12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек

Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района разбираются в обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом на Южном шоссе

Сегодня, 15 августа около 10 часов 20 минут в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на перекрестке Южного шоссе и проспекта Грибоедова в городе Всеволожске. Участниками инцидента стали автомобиль марки «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус, осуществлявший перевозки по маршруту № 6.

Вследствие столкновения, оба транспортных средства отклонились от траектории движения и оказались в придорожном кювете. На момент аварии в салоне автобуса находились десять пассажиров.

Согласно предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали три человека: оба водителя транспортных средств, а также один из пассажиров автобуса. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи; состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной автомобильной инспекции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-07-2025, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
24-01-2024, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
25-03-2013, 20:20
На Приозерском шоссе на встречке автобус столкнулся с иномаркой
27-12-2023, 23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
27-05-2025, 23:39
В Ленобласти произошло массовое ДТП с автобусом. Один человек погиб и есть пострадавшие
13-11-2016, 14:39
На трассе "Нарва" столкнулись рейсовый автобус и грузовик M.A.N.

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
Сегодня, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
Сегодня, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Сегодня, 08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
Наверх