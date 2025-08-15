Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек

Сегодня, 15 августа около 10 часов 20 минут в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на перекрестке Южного шоссе и проспекта Грибоедова в городе Всеволожске. Участниками инцидента стали автомобиль марки «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус, осуществлявший перевозки по маршруту № 6.

Вследствие столкновения, оба транспортных средства отклонились от траектории движения и оказались в придорожном кювете. На момент аварии в салоне автобуса находились десять пассажиров.

Согласно предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали три человека: оба водителя транспортных средств, а также один из пассажиров автобуса. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи; состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной автомобильной инспекции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.