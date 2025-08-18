ента новостей

15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела

Опубликовал: Вадик Котов
Telegram
Министерство юстиции США потребовало от суда обязать корпорацию Google продать свой браузер Chrome

Американское Министерство юстиции обратилось в судебные инстанции с требованием об обязательной продаже браузера Chrome корпорацией Google. Основанием для такого требования является нарушение антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, Google сохраняет монопольное положение на рынке поисковых систем в интернете и в сфере цифровой рекламы, что негативно сказывается на развитии конкурентной среды.

В 2023 году суд установил, что Google действительно занимает доминирующее положение в области интернет-поиска и контролирует значительную долю рынка цифровой рекламы. Антимонопольное разбирательство против Google, начатое в 2020 году, стало одним из самых масштабных в секторе высоких технологий за последние десятилетия.

Согласно информации западных средств массовой информации, дело может завершиться разделением бизнеса Google. Министерство юстиции полагает, что продажа Chrome поможет сбалансировать рынок и предоставит новые возможности для других участников. Ожидается, что судебное решение будет вынесено до конца августа.

Интерес к приобретению браузера проявляют различные технологические компании. В частности, стартап Perplexity, специализирующийся на поисковых технологиях с использованием искусственного интеллекта, предложил за Chrome 34,5 миллиарда долларов. Позднее платформа поискового чата Search.com предложила встречную сумму в 35 миллиардов долларов.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отметил, что ситуация вокруг Google демонстрирует опасность монополии для рынка. По его словам, контроль одной компании над поиском, браузером и рекламой на протяжении многих лет исключает честную конкуренцию. Немкин считает, что судебный процесс против Google является логичным результатом политики, направленной на устранение конкурентов и монополизацию рынка.

