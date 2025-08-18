Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела

Американское Министерство юстиции обратилось в судебные инстанции с требованием об обязательной продаже браузера Chrome корпорацией Google. Основанием для такого требования является нарушение антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, Google сохраняет монопольное положение на рынке поисковых систем в интернете и в сфере цифровой рекламы, что негативно сказывается на развитии конкурентной среды.

В 2023 году суд установил, что Google действительно занимает доминирующее положение в области интернет-поиска и контролирует значительную долю рынка цифровой рекламы. Антимонопольное разбирательство против Google, начатое в 2020 году, стало одним из самых масштабных в секторе высоких технологий за последние десятилетия.

Согласно информации западных средств массовой информации, дело может завершиться разделением бизнеса Google. Министерство юстиции полагает, что продажа Chrome поможет сбалансировать рынок и предоставит новые возможности для других участников. Ожидается, что судебное решение будет вынесено до конца августа.

Интерес к приобретению браузера проявляют различные технологические компании. В частности, стартап Perplexity, специализирующийся на поисковых технологиях с использованием искусственного интеллекта, предложил за Chrome 34,5 миллиарда долларов. Позднее платформа поискового чата Search.com предложила встречную сумму в 35 миллиардов долларов.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отметил, что ситуация вокруг Google демонстрирует опасность монополии для рынка. По его словам, контроль одной компании над поиском, браузером и рекламой на протяжении многих лет исключает честную конкуренцию. Немкин считает, что судебный процесс против Google является логичным результатом политики, направленной на устранение конкурентов и монополизацию рынка.