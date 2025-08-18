В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже

В городе Тихвин, Ленинградская область, 17 августа текущего года, в правоохранительные органы обратился мужчина, 43 лет, заявивший о противоправных действиях в отношении него. По словам потерпевшего, трое знакомых, с которыми он столкнулся на улице, совершили на него нападение, нанеся телесные повреждения, а затем похитили мобильное устройство "Техно Про", оцененное в 12 000 рублей, а также денежные средства в размере 500 рублей.

Оперативными действиями сотрудников полиции все трое подозреваемых были задержаны в кратчайшие сроки и доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. Установлено, что задержанные являются местными жителями, их возраст варьируется от 37 до 40 лет.

Примечательно, что все трое фигурантов имеют пристрастие к алкогольным напиткам и обладают обширным опытом преступной деятельности, что отражено в их криминальных биографиях.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).