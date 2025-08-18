На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником

Дом, расположенный по Большому проспекту Васильевского острова, 57/15, известный как «Дом Л.Н. Бенуа», представляет собой уникальный памятник архитектуры регионального значения, включенный в единый государственный реестр КГИОП. Его история уходит корнями вглубь веков, отражаясь в исторических документах и планах Санкт-Петербурга. Уже на карте Атласа города 1798 года, под номером 539, мы видим участок, на котором сейчас стоит это здание. Карта отображает пять отдельных построек прямоугольной и Г-образной формы, представляющих собой ранние застройки этой территории.

Архивные чертежи 1883 года повествуют о владельце участка – каретном мастере Александре Ивановиче Гейнрилсену. Для него архитектор Алексей Васильевич Малов разработал проект, включающий в себя деревянный двухэтажный жилой дом, каменные одноэтажные хозяйственные постройки, деревянный сарай и каменную кузницу. Проект предполагал достаточно скромное, типичное для того времени, строение, предназначенное для жилья и обслуживания мастерской. Дальнейшие изменения в судьбе участка связаны с Марией Васильевной Рерих, ставшей собственницей двора с этими постройками.

Значительный поворот в истории дома произошел в 1913 году. Тогда Леонтий Николаевич Бенуа, выдающийся архитектор, представил в Городскую Управу проект строительства шестиэтажного дома на этом участке. Прежние деревянные строения были снесены, уступив место новому, масштабному проекту. Замысел Бенуа предполагал здание с замкнутым контуром, образующим внутренний двор, и аркой проезда, выходящей на 16-ю линию Васильевского острова. Перед домом планировался сад, создающий уютную, благоприятную среду обитания.

Архитектурное решение дома поражает своей изысканностью и элегантностью, являя собой яркий пример позднего неоклассицизма. Лицевые фасады, выполненные с использованием красного гранита для цоколя и фактурной штукатурки для основной части, привлекают внимание своей строгой гармонией и четкими линиями. Особую роль в вертикальной композиции играют четыре граненых эркера, простирающиеся от второго до шестого этажа. Основание эркеров украшено полуциркульным сводом, опирающимся на импосты с кронштейнами, декорированными лепными деталями: шишками пинии (итальянской сосны) и гуттами – каплевидными элементами дорического ордера, придающими фасаду дополнительную выразительность и аристократизм.

Парадные входы оформлены в виде порталов, украшенных пилястрами и филенками, подчеркивающих торжественность и представительность здания. В люнетах этих порталов расположены окна-люкарны, обрамленные изысканными лепными композициями, включающими в себя картуши, растительные гирлянды и «рога изобилия». Эти детали свидетельствуют о высоком уровне мастерства и внимании к декоративным элементам, характерным для архитектуры того времени.

Здание дошло до наших дней практически без существенных изменений, представляя собой редкий и ценный экземпляр позднего петербургского неоклассицизма, сохранивший свою первоначальную функцию многоквартирного жилого дома. Его история, от скромных деревянных строений до величественного здания, спроектированного Бенуа, отражает эволюцию городской застройки и высокий уровень архитектурного мастерства, присущий Санкт-Петербургу. Он является не просто зданием, а живым свидетелем истории, хранящим в своих стенах память о нескольких поколениях людей и архитектурных стилях. Детали его декоративного убранства – от гранита цоколя до лепнины эркеров – говорят о стремлении создателей к совершенству и безупречному вкусу. И сегодня это здание продолжает радовать глаз своей красотой и служить примером искусства архитектуры.