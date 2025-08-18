ента новостей

На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
Выставка «Маленькие взрослые»
Выставка «Странствие духовидца»
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
В Гарболово задержали стрелка по окнам
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
Русское географическое общество отмечает 180-летие
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником

На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Дом архитектора Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове включён в реестр в качестве регионального памятника

Дом, расположенный по Большому проспекту Васильевского острова, 57/15, известный как «Дом Л.Н. Бенуа», представляет собой уникальный памятник архитектуры регионального значения, включенный в единый государственный реестр КГИОП. Его история уходит корнями вглубь веков, отражаясь в исторических документах и планах Санкт-Петербурга. Уже на карте Атласа города 1798 года, под номером 539, мы видим участок, на котором сейчас стоит это здание. Карта отображает пять отдельных построек прямоугольной и Г-образной формы, представляющих собой ранние застройки этой территории.

Архивные чертежи 1883 года повествуют о владельце участка – каретном мастере Александре Ивановиче Гейнрилсену. Для него архитектор Алексей Васильевич Малов разработал проект, включающий в себя деревянный двухэтажный жилой дом, каменные одноэтажные хозяйственные постройки, деревянный сарай и каменную кузницу. Проект предполагал достаточно скромное, типичное для того времени, строение, предназначенное для жилья и обслуживания мастерской. Дальнейшие изменения в судьбе участка связаны с Марией Васильевной Рерих, ставшей собственницей двора с этими постройками.

Значительный поворот в истории дома произошел в 1913 году. Тогда Леонтий Николаевич Бенуа, выдающийся архитектор, представил в Городскую Управу проект строительства шестиэтажного дома на этом участке. Прежние деревянные строения были снесены, уступив место новому, масштабному проекту. Замысел Бенуа предполагал здание с замкнутым контуром, образующим внутренний двор, и аркой проезда, выходящей на 16-ю линию Васильевского острова. Перед домом планировался сад, создающий уютную, благоприятную среду обитания.

Архитектурное решение дома поражает своей изысканностью и элегантностью, являя собой яркий пример позднего неоклассицизма. Лицевые фасады, выполненные с использованием красного гранита для цоколя и фактурной штукатурки для основной части, привлекают внимание своей строгой гармонией и четкими линиями. Особую роль в вертикальной композиции играют четыре граненых эркера, простирающиеся от второго до шестого этажа. Основание эркеров украшено полуциркульным сводом, опирающимся на импосты с кронштейнами, декорированными лепными деталями: шишками пинии (итальянской сосны) и гуттами – каплевидными элементами дорического ордера, придающими фасаду дополнительную выразительность и аристократизм.

Парадные входы оформлены в виде порталов, украшенных пилястрами и филенками, подчеркивающих торжественность и представительность здания. В люнетах этих порталов расположены окна-люкарны, обрамленные изысканными лепными композициями, включающими в себя картуши, растительные гирлянды и «рога изобилия». Эти детали свидетельствуют о высоком уровне мастерства и внимании к декоративным элементам, характерным для архитектуры того времени.

Здание дошло до наших дней практически без существенных изменений, представляя собой редкий и ценный экземпляр позднего петербургского неоклассицизма, сохранивший свою первоначальную функцию многоквартирного жилого дома. Его история, от скромных деревянных строений до величественного здания, спроектированного Бенуа, отражает эволюцию городской застройки и высокий уровень архитектурного мастерства, присущий Санкт-Петербургу. Он является не просто зданием, а живым свидетелем истории, хранящим в своих стенах память о нескольких поколениях людей и архитектурных стилях. Детали его декоративного убранства – от гранита цоколя до лепнины эркеров – говорят о стремлении создателей к совершенству и безупречному вкусу. И сегодня это здание продолжает радовать глаз своей красотой и служить примером искусства архитектуры.

