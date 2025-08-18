ента новостей

Русское географическое общество отмечает 180-летие

Русское географическое общество отмечает 180-летие

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
tildacdn.com
Александр Беглов поздравил коллектив Российского географического общества со 180-летием со дня основания

Сегодня Российское географическое общество (РГО) отмечает знаменательную дату – своё 180-летие. Эта впечатляющая веха в истории одной из старейших и наиболее уважаемых научных организаций мира не осталась без внимания. Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, направил тёплое поздравление руководству и всем сотрудникам РГО, подчеркнув неоценимый вклад общества в развитие географической науки и сохранение культурного наследия России на протяжении почти двух столетий.

В своём поздравлении Александр Беглов особо отметил масштаб исследовательской деятельности РГО, как внутри страны, так и за её пределами. Он напомнил о значимости проектов, направленных на изучение и популяризацию географических знаний, подчеркнув, что РГО не только собирает и анализирует данные, но и активно участвует в сохранении уникальных природных ландшафтов и объектов культурного наследия, являясь настоящим хранителем богатств нашей страны. Особо значимым фактором губернатор назвал тесную связь РГО с Президентом России, возглавляющим попечительский совет общества, что свидетельствует о высочайшем уровне доверия и государственной значимости деятельности организации.

Беглов также подчеркнул, что РГО объединяет лучшие умы, экспертов мирового уровня и настоящих энтузиастов своего дела, людей, чьи открытия и достижения значительно укрепляют авторитет российской науки на глобальной арене. Санкт-Петербург, как подчеркнул губернатор, высоко ценит постоянную поддержку РГО в деле сохранения и приумножения славных традиций географических исследований, традиций, заложенных ещё в начале XIX века. В заключение своего поздравления Александр Беглов пожелал сотрудникам РГО дальнейших успехов, новых открытий и реализации амбициозных и ярких проектов, которые будут способствовать процветанию российской науки и укреплению международного авторитета страны.

Юбилей РГО в Санкт-Петербурге отмечается с особым размахом. Программа мероприятий включает в себя ряд торжественных событий. В Петропавловском соборе, историческом символе города, будут возложены цветы к могилам императора Николая I, по чьему повелению и было основано РГО, и его сына, великого князя Константина Николаевича, первого председателя общества. Этот трогательный жест памяти подчёркивает историческую преемственность и важность вклада РГО в развитие России. Символическим аккордом станет полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, который прозвучит в честь юбилея РГО.

Вечером, в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, в уютном переулке Гривцова, состоится торжественный концерт с участием выдающихся солистов Мариинского театра, известного на весь мир своим высоким уровнем исполнительского мастерства. Это событие обещает стать настоящим украшением юбилейных торжеств, создавая неповторимую атмосферу праздника. Кроме того, в рамках празднования будет представлена выставка художника и композитора Грайра Ханеданьян, носящая название «Широка страна моя родная». Эта выставка, посвящённая красоте и разнообразию российской природы, станет живописным отражением того наследия, которое РГО так бережно хранит и изучает.

С 2020 года, по инициативе Президента Владимира Путина, день основания РГО официально объявлен профессиональным праздником – Днём географа. Это решение подтверждает важность вклада географической науки в развитие России и признаёт заслуги РГО в этом направлении. Юбилей РГО – это не просто празднование годовщины, а настоящий символ долголетней и плодотворной работы научного общества, вклад которого в изучение и сохранение богатств нашей страны трудно переоценить. Это событие отмечается на самом высоком уровне, что ещё раз подтверждает важность деятельности Российского географического общества для нашей страны.

