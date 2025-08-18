Выставка «Маленькие взрослые»

Линия, выходящая из-под руки художника, обладает уникальным характером, подобно почерку, отражающему индивидуальность автора. Это справедливо и для Дмитрия Трубина. На его строгую и прямолинейную манеру оказали влияние места его рождения и проживания – окрестности Архангельска. Несмотря на суровый климат, он совершает длительные прогулки вдоль Северной Двины, где под звуки северных ветров ищет вдохновение и материалы для своих произведений – ветви, камни, мореную древесину. Однако основу его живописи составляют угловатые линии. Трубин утверждает, что геометризирует мир прямой линией, видя в этом проявление человеческого начала, поскольку прямых линий в природе не существует. Для него прямая абсолютна и, следовательно, божественна.

Автор предпочитает работать сериями: в его творчестве уже были "гвоздевой" цикл, оммажи известным художникам, архитектурный, библейский и цветочный циклы, а также произведения в жанрах эротики, анималистики и портреты его жены – все это, по словам Дмитрия, является "линеарной" живописью.

Экспозиция "Маленькие взрослые" представляет цикл "Детские игры", над которым Трубин работал в последние годы. Ломаные линии, характерные для его творчества, перекликаются с детским рисунком, подчеркивая наивность героев. Персонажи выставки вызывают ностальгию и возвращают к забытым переживаниям – картины пробуждают воспоминания о запахе школьного ранца и упругости резинового мяча.

Игра – это не только развлечение, но и этап обучения, где ребенок приобретает навыки, подражая взрослым. Например, героини серии "Игра в куклы" ведут себя по-разному, что подчеркивает их индивидуальность и позволяет предположить, какими они станут в будущем. Куклы в руках девочек – копии их самих, что иллюстрирует подражание детям взрослым. Мальчики Трубина изображены более простыми, лишенными глубоких тревог. Экспозиция представляет собой психологический тест, где каждый может найти героя, похожего на себя или своих детей. Среди работ есть автопортрет "Рисующий мальчик", где художник изобразил себя в юности.

Трехметровый холст с изображением шествующих детей – это оммаж Питеру Брейгелю Старшему. Трубин интерпретирует евангельский сюжет о слепых вождях слепых. Герои Трубина покорно следуют за невидимым взрослым, держась за веревку, и смотрят на него с обожанием. Мальчик впереди уже поднял игрушечный меч… Куда и за кем следуют дети?

Даты проведения выставки: 22 августа 2025 — 16 ноября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург