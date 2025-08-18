ента новостей

В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Выставка «Маленькие взрослые»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Дмитрия Трубина

Линия, выходящая из-под руки художника, обладает уникальным характером, подобно почерку, отражающему индивидуальность автора. Это справедливо и для Дмитрия Трубина. На его строгую и прямолинейную манеру оказали влияние места его рождения и проживания – окрестности Архангельска. Несмотря на суровый климат, он совершает длительные прогулки вдоль Северной Двины, где под звуки северных ветров ищет вдохновение и материалы для своих произведений – ветви, камни, мореную древесину. Однако основу его живописи составляют угловатые линии. Трубин утверждает, что геометризирует мир прямой линией, видя в этом проявление человеческого начала, поскольку прямых линий в природе не существует. Для него прямая абсолютна и, следовательно, божественна.

Автор предпочитает работать сериями: в его творчестве уже были "гвоздевой" цикл, оммажи известным художникам, архитектурный, библейский и цветочный циклы, а также произведения в жанрах эротики, анималистики и портреты его жены – все это, по словам Дмитрия, является "линеарной" живописью.

Экспозиция "Маленькие взрослые" представляет цикл "Детские игры", над которым Трубин работал в последние годы. Ломаные линии, характерные для его творчества, перекликаются с детским рисунком, подчеркивая наивность героев. Персонажи выставки вызывают ностальгию и возвращают к забытым переживаниям – картины пробуждают воспоминания о запахе школьного ранца и упругости резинового мяча.

Игра – это не только развлечение, но и этап обучения, где ребенок приобретает навыки, подражая взрослым. Например, героини серии "Игра в куклы" ведут себя по-разному, что подчеркивает их индивидуальность и позволяет предположить, какими они станут в будущем. Куклы в руках девочек – копии их самих, что иллюстрирует подражание детям взрослым. Мальчики Трубина изображены более простыми, лишенными глубоких тревог. Экспозиция представляет собой психологический тест, где каждый может найти героя, похожего на себя или своих детей. Среди работ есть автопортрет "Рисующий мальчик", где художник изобразил себя в юности.

Трехметровый холст с изображением шествующих детей – это оммаж Питеру Брейгелю Старшему. Трубин интерпретирует евангельский сюжет о слепых вождях слепых. Герои Трубина покорно следуют за невидимым взрослым, держась за веревку, и смотрят на него с обожанием. Мальчик впереди уже поднял игрушечный меч… Куда и за кем следуют дети?

Даты проведения выставки: 22 августа 2025 — 16 ноября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

