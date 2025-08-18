ента новостей

Питерец.ру » Экономика » В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности

В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: В Петербурге зарегистрирован один из самых низких показателей уровня бедности в стране – 3,5%

На рабочем совещании, прошедшем под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, был утвержден комплексный план мероприятий – своего рода «дорожная карта» – направленный на дальнейшее снижение уровня бедности в городе. Этот план призван обеспечить соответствие Санкт-Петербурга оценочным критериям эффективности работы глав регионов, основанным на показателе уровня бедности. Центральное место в «дорожной карте» занимают меры по усилению социальной поддержки населения и повышению уровня доходов.

План предусматривает разнообразные инициативы, направленные на решение этой комплексной задачи. В частности, большое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, прежде всего, в организациях социальной занятости для людей с инвалидностью. Отдельная программа ориентирована на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что позволит им получить первый опыт работы и небольшие заработки. Для безработных граждан планируется расширение программ поддержки, включая помощь в организации собственного бизнеса, предоставление консультаций, а также финансовую помощь на начальном этапе предпринимательской деятельности. Кроме того, программа предполагает расширение системы социальных выплат для малоимущих семей и отдельных граждан.

Важной составляющей «дорожной карты» является постоянный мониторинг эффективности предоставления государственной помощи на основе социальных контрактов. Это позволит оперативно выявлять проблемные участки и корректировать подход к оказанию помощи, делая его более эффективным и адресным. Система ежегодной индексации мер социальной поддержки гарантирует, что помощь будет соответствовать изменениям стоимости жизни и сохранит свою реальную покупательную способность. Губернатор особо подчеркнул, что Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в России по уровню социальной защиты населения. По итогам прошлого года, уровень бедности в городе составил всего 3,5%, что является одним из самых низких показателей в стране.

Успех в борьбе с бедностью связан, по словам Александра Беглова, с устойчивым ростом промышленного производства и других секторов экономики. Это обеспечивает высокий уровень доходов для работающих петербуржцев, что, в свою очередь, позволяет расширять бюджетные программы социальной поддержки льготных категорий граждан. Стабильность на рынке труда – еще один важный фактор, обеспечивающий низкий уровень безработицы. В июне текущего года показатель безработицы достиг рекордно низкого уровня в 0,3% от численности рабочей силы.

Санкт-Петербург также демонстрирует лидерство в трудоустройстве людей с инвалидностью. Более 37% жителей города с ограниченными возможностями здоровья имеют работу, что значительно превышает средний показатель по России (примерно на 9%). Губернатор отметил важность не только дополнительного заработка для этой категории граждан, но и возможности работы в коллективе, чувства причастности и вклада в общественную жизнь. Это способствует социальной интеграции и повышению качества жизни людей с инвалидностью.

В целом, «дорожная карта» включает 22 мероприятия, реализацией которых занимаются 23 исполнительных органа государственной власти Санкт-Петербурга. Это подчеркивает комплексный и межведомственный характер работы по снижению уровня бедности. Александр Беглов дал поручение всем участникам процесса продолжать эффективную работу, направленную на сохранение лидирующих позиций Санкт-Петербурга в этой сфере и дальнейшее укрепление социальной защиты населения. Координированная работа городских властей и социальных служб является ключом к успешному решению задачи снижения уровня бедности и повышения качества жизни всех жителей Санкт-Петербурга.

