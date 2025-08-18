ента новостей

09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД

В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Двойной удар: полиция ловила нелегалов и нарушителей ПДД в одном рейде в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга был осуществлен крупномасштабный рейд, в рамках которого сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, направленных на выявление незаконных мигрантов и контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями.

Контрольно-пропускные пункты были организованы на Таллинском и Волхонском шоссе, являющихся важными транспортными артериями района.

В процессе рейда инспекторы досмотрели 238 транспортных средств и осуществили проверку документов у 368 граждан, включая 56 иностранных граждан. В отношении двух мигрантов, не предоставивших убедительных доказательств законности своего пребывания в Российской Федерации, были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Также были зафиксированы нарушения правил перевозки оружия двумя владельцами, в отношении которых были составлены протоколы по статье 20.12 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили многочисленные нарушения правил дорожного движения. Наибольшее количество протоколов было оформлено на водителей, не обеспечивших безопасность детей при перевозке, то есть перевозивших их без использования детских удерживающих устройств. Кроме того, к ответственности были привлечены водители, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, управлявшие незарегистрированными транспортными средствами и транспортными средствами без регистрационных знаков.

Полиция Санкт-Петербурга регулярно проводит мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

Все по теме: Красносельский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-05-2025, 10:32
На стройках Пушкина искали нелегальных мигрантов
5-08-2021, 10:15
В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд
31-01-2022, 16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16-03-2023, 09:40
В центре Петербурга полицейскими проведен рейд по выявлению мигрантов - нелегалов
4-08-2022, 13:43
Полицейские провели масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе
12-08-2021, 14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд

Происшествия на дорогах

15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
15-08-2025, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
15-08-2025, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Наверх