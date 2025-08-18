В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД

В Красносельском районе Санкт-Петербурга был осуществлен крупномасштабный рейд, в рамках которого сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, направленных на выявление незаконных мигрантов и контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями.

Контрольно-пропускные пункты были организованы на Таллинском и Волхонском шоссе, являющихся важными транспортными артериями района.

В процессе рейда инспекторы досмотрели 238 транспортных средств и осуществили проверку документов у 368 граждан, включая 56 иностранных граждан. В отношении двух мигрантов, не предоставивших убедительных доказательств законности своего пребывания в Российской Федерации, были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Также были зафиксированы нарушения правил перевозки оружия двумя владельцами, в отношении которых были составлены протоколы по статье 20.12 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили многочисленные нарушения правил дорожного движения. Наибольшее количество протоколов было оформлено на водителей, не обеспечивших безопасность детей при перевозке, то есть перевозивших их без использования детских удерживающих устройств. Кроме того, к ответственности были привлечены водители, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, управлявшие незарегистрированными транспортными средствами и транспортными средствами без регистрационных знаков.

Полиция Санкт-Петербурга регулярно проводит мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.