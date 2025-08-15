На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга 14 августа около 08 часов 45 минут утра произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. На 30-м километре внутреннего кольца КАД водитель рефрижератора, мужчина 60 лет, совершил наезд на пешехода.

Пешеход пересекал проезжую часть справа налево относительно движения автомобиля. В результате столкновения неустановленный мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку по факту данного инцидента для установления всех обстоятельств и причин аварии.