Питерец.ру » Общество » В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»

В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В деревне Мяглово, Всеволожского района Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»

В окрестностях деревни Мяглово, Всеволожского района Ленобласти, на месте бывшего песчаного карьера, теперь функционирует экологическая тропа под названием «Звуки леса». Маршрут протяженностью 2,2 километра адаптирован для посетителей всех возрастов, включая как взрослых, так и детей.

Тропа оснащена передовой навигационной системой, тематическими площадками для фотографирования и информационными стендами с интерактивными элементами, которые органично интегрированы в окружающую среду. Значительное внимание уделено образовательным и творческим аспектам. На отрезке длиной 400 метров размещены художественная галерея под открытым небом, различные арт-объекты, инсектарий с живыми образцами насекомых и уникальный звуковой парк. В звуковом парке посетители имеют возможность услышать пение птиц, характерных для Ленинградской области, и открыть для себя захватывающий мир звуков леса.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
