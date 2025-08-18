ента новостей

В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
Выставка «Маленькие взрослые»
Выставка «Странствие духовидца»
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
В Гарболово задержали стрелка по окнам
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
Русское географическое общество отмечает 180-летие
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Питерец.ру » Культура » Выставка «Странствие духовидца»

Выставка «Странствие духовидца»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Вячеслава Чеботаря 

В музее "Эрарта" открылась выставка Вячеслава Чеботаря, мастера, видящего в искусстве не просто профессию, а высокое служение.

Экспозиция включает 14 скульптур, каждая из которых является отражением человеческих страстей, искушений и внутренних видений. Зритель получает уникальную возможность отправиться в путешествие по миру познания вместе с автором и его героями, чтобы открыть для себя подлинную красоту окружающего мира.

Представленная выставка – это лишь часть масштабного проекта, амбициозной «Сверхкартины». Небольшая экспозиция скульптур призвана познакомить публику с грандиозным замыслом художника, для которого искусство – это, прежде всего, миссия. Вячеслав Чеботарь убежден, что истинным художником является не тот, кто просто нашел эффектный способ самовыражения. Его позиция контрастирует с современной тенденцией к тотальному творчеству, где вместо глубоких, выверенных работ создается быстротечный «контент».

Творческий путь Вячеслава Чеботаря – пример художника-гражданина, активно участвующего в жизни общества. В 80-е годы он создал серию картин, посвященных строительству Байкало-Амурской магистрали, а также работал над проектами городов Восточной Сибири. Одновременно с портретами строителей художник разрабатывал идею «Сверхкартины» – произведения, объединяющего архитектуру, скульптуру, живопись и философию. Вдохновляясь Данте, Чеботарь спроектировал масштабное сооружение, где зрителю предлагается пройти путь духовного роста. Выставка «Странствие духовидца» – это этап на пути к «Сверхкартине», представляющий символические образы душ, стремящихся к совершенству и борющихся со своими грехами. Преодолев искушения и познав грех, человек обретет истинную красоту мира.

Даты проведения выставки: 22 августа 2025 — 16 ноября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

