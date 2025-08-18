В музее "Эрарта" открылась выставка Вячеслава Чеботаря, мастера, видящего в искусстве не просто профессию, а высокое служение.

Экспозиция включает 14 скульптур, каждая из которых является отражением человеческих страстей, искушений и внутренних видений. Зритель получает уникальную возможность отправиться в путешествие по миру познания вместе с автором и его героями, чтобы открыть для себя подлинную красоту окружающего мира.

Представленная выставка – это лишь часть масштабного проекта, амбициозной «Сверхкартины». Небольшая экспозиция скульптур призвана познакомить публику с грандиозным замыслом художника, для которого искусство – это, прежде всего, миссия. Вячеслав Чеботарь убежден, что истинным художником является не тот, кто просто нашел эффектный способ самовыражения. Его позиция контрастирует с современной тенденцией к тотальному творчеству, где вместо глубоких, выверенных работ создается быстротечный «контент».

Творческий путь Вячеслава Чеботаря – пример художника-гражданина, активно участвующего в жизни общества. В 80-е годы он создал серию картин, посвященных строительству Байкало-Амурской магистрали, а также работал над проектами городов Восточной Сибири. Одновременно с портретами строителей художник разрабатывал идею «Сверхкартины» – произведения, объединяющего архитектуру, скульптуру, живопись и философию. Вдохновляясь Данте, Чеботарь спроектировал масштабное сооружение, где зрителю предлагается пройти путь духовного роста. Выставка «Странствие духовидца» – это этап на пути к «Сверхкартине», представляющий символические образы душ, стремящихся к совершенству и борющихся со своими грехами. Преодолев искушения и познав грех, человек обретет истинную красоту мира.

Даты проведения выставки: 22 августа 2025 — 16 ноября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург