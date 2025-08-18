«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»

Встреча команд, претендующих на выход в дивизион выше, оправдала ожидания напряженной борьбы с самого начала. Уже в первом тайме обе команды активно атаковали: Георгий Макаров открыл счет, но Денис Сёмин вскоре восстановил равновесие. На 22-й минуте Владимир Есин забил свой первый гол за "Динамо", однако к концу первого тайма Денис Сёмин вновь сравнял счет.

Несмотря на ощутимое преимущество "Динамо" во втором тайме, единственным значимым событием стало удаление капитана команды соперников, Дмитрия Пахомова, получившего вторую жёлтую карточку. Однако, ни одна из команд не смогла изменить счет до финального свистка, итогом стала ничья, не удовлетворившая ни одну из сторон.

После завершения этого матча между лидерами третьей группы LEON-Второй лиги Б, "Металлург" остался на третьем месте в турнирной таблице. "Динамо" уступило вторую строчку белгородскому "Салюту" и теперь занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

В среду, 20 августа, "Динамо" отправится в Вологду для участия в Кубке России, где встретится с местным "Динамо". Матч начнется в 19:15 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». В субботу, 23 августа, "Динамо" проведет домашний матч на стадионе "Нова Арена" против московского "Строгино". Начало игры запланировано на 15:00.