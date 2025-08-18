ента новостей

15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»

«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Игра завершилась со счётом 2:2, все мячи были забиты в первом тайме.

Встреча команд, претендующих на выход в дивизион выше, оправдала ожидания напряженной борьбы с самого начала. Уже в первом тайме обе команды активно атаковали: Георгий Макаров открыл счет, но Денис Сёмин вскоре восстановил равновесие. На 22-й минуте Владимир Есин забил свой первый гол за "Динамо", однако к концу первого тайма Денис Сёмин вновь сравнял счет.

Несмотря на ощутимое преимущество "Динамо" во втором тайме, единственным значимым событием стало удаление капитана команды соперников, Дмитрия Пахомова, получившего вторую жёлтую карточку. Однако, ни одна из команд не смогла изменить счет до финального свистка, итогом стала ничья, не удовлетворившая ни одну из сторон.

После завершения этого матча между лидерами третьей группы LEON-Второй лиги Б, "Металлург" остался на третьем месте в турнирной таблице. "Динамо" уступило вторую строчку белгородскому "Салюту" и теперь занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

В среду, 20 августа, "Динамо" отправится в Вологду для участия в Кубке России, где встретится с местным "Динамо". Матч начнется в 19:15 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». В субботу, 23 августа, "Динамо" проведет домашний матч на стадионе "Нова Арена" против московского "Строгино". Начало игры запланировано на 15:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-10-2023, 23:16
Дублёры «Зенита» и петербургское футбольное «Динамо» выиграли свои матчи 14-го тура, а «Звезда» Дмитрия Комбарова опять проиграла
12-11-2023, 23:37
В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» – спад
25-10-2015, 20:25
Мини-футбольный «Политех» проиграл и второй матч «Сибиряку»
16-10-2023, 01:13
«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд
8-11-2023, 20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
16-11-2012, 07:43
В Петербурге матч «Динамо» - «Зенит» будет транслироваться только по платному каналу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
15-08-2025, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
Наверх