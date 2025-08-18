ента новостей

15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы

В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы

Полицейские задержали стрелявших в курьера из «травмата» на проспекте Славы 

В ночь на 17 августа в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте у входа в ресторан быстрого обслуживания, расположенного в доме номер 5 по проспекту Славы. Согласно поступившей информации, в курьера произвели выстрелы из травматического оружия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Ими были задержаны двое мужчин: 37-летний логист, прибывший из Челябинской области, и его 45-летний приятель.

По предварительным данным, между задержанными и 16-летним подростком, проживающим в Карелии, возникла конфликтная ситуация. В ходе данного конфликта один из мужчин применил травматический пистолет, произведя несколько выстрелов.

В результате инцидента молодой человек не получил физических повреждений.

Оружие было конфисковано сотрудниками полиции, а подозреваемые доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Оба задержанных помещены в специализированное учреждение для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

