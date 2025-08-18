В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы

В ночь на 17 августа в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте у входа в ресторан быстрого обслуживания, расположенного в доме номер 5 по проспекту Славы. Согласно поступившей информации, в курьера произвели выстрелы из травматического оружия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Ими были задержаны двое мужчин: 37-летний логист, прибывший из Челябинской области, и его 45-летний приятель.

По предварительным данным, между задержанными и 16-летним подростком, проживающим в Карелии, возникла конфликтная ситуация. В ходе данного конфликта один из мужчин применил травматический пистолет, произведя несколько выстрелов.

В результате инцидента молодой человек не получил физических повреждений.

Оружие было конфисковано сотрудниками полиции, а подозреваемые доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Оба задержанных помещены в специализированное учреждение для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).