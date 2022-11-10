День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша трудная и самоотверженная работа – залог общественного спокойствия, созидательной жизни многомиллионного мегаполиса, безопасности наших сограждан, их веры в силу закона и справедливость.

Охрана правопорядка, борьба с преступностью требует высоких морально-нравственных качеств и профессионализма, умения оперативно принимать единственно правильное решение. Вы с честью продолжаете традиции предшественников, достойно несете службу.

Выполняя Указ Президента России, Правительство Петербурга и региональные органы внутренних дел сегодня вместе поддерживают особый режим работы жизненно важных городских систем. Под усиленным контролем находятся сферы транспорта и энергетики, объекты повышенной опасности, коммуникации и связь.

Благодарим всех сотрудников органов внутренних дел за верность долгу, стойкость и мужество.

Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов в служении России и Санкт‑Петербургу!

Губернатор Санкт‑Петербурга

А.Д.Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга

А.Н.Бельский