На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Петербургский легковес Юрий Гуляев свой поединок в весовой категории до 54 кг проиграл.

Продолжается чемпионат России по боксу в Екатеринбурге – и продолжает нести потери петербургская делегация участников турнира, изначально насчитывавшая более двадцати спортсменов. «Питерец.ру» сообщал о том, что первым выбывшим петербургским боксёром стал Артём Шепелев, и вот компанию ему составили ещё двое – Юрий Гуляев и Ярослав Пшеничный.

Последний проводил бой со своим земляком Сергеем Ярулиным, которого комментаторы трансляции назвали перспективным боксёром. Пшеничный пытался поймать оппонента на увесистый удар, но бой завершился в пользу Ярулина. Поэтому выбывание Пшеничного означает проход в следующий раунд другого петербуржца – Ярулина. На ПМЭФ Ярулин одержал победу в так называемом «андеркард» матча сборной России со сборной мира.

Драматически сложился бой представляющего город на Неве Эдуарда Саввина и Мехди Абдурашедова из Чечни. Чемпион Европы Саввин по ходу поединка получил серьёзное рассечение, и бой был остановлен во втором раунде. Судьи отдали победу Саввину, который лучше провёл стартовый раунд.

С побед начали чемпионат Эдмонд Худоян, Мушег Баяндурян, Володя Мнацаканян, Артур Нагапетян, Юрий Двали, Арсен Караханян, Аршак Товмасян, Евгений Кооль, Алексей Кузин и Юрий Осипов.


