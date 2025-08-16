На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою

Продолжается чемпионат России по боксу в Екатеринбурге – и продолжает нести потери петербургская делегация участников турнира, изначально насчитывавшая более двадцати спортсменов. «Питерец.ру» сообщал о том, что первым выбывшим петербургским боксёром стал Артём Шепелев, и вот компанию ему составили ещё двое – Юрий Гуляев и Ярослав Пшеничный.

Последний проводил бой со своим земляком Сергеем Ярулиным, которого комментаторы трансляции назвали перспективным боксёром. Пшеничный пытался поймать оппонента на увесистый удар, но бой завершился в пользу Ярулина. Поэтому выбывание Пшеничного означает проход в следующий раунд другого петербуржца – Ярулина. На ПМЭФ Ярулин одержал победу в так называемом «андеркард» матча сборной России со сборной мира.

Драматически сложился бой представляющего город на Неве Эдуарда Саввина и Мехди Абдурашедова из Чечни. Чемпион Европы Саввин по ходу поединка получил серьёзное рассечение, и бой был остановлен во втором раунде. Судьи отдали победу Саввину, который лучше провёл стартовый раунд.

С побед начали чемпионат Эдмонд Худоян, Мушег Баяндурян, Володя Мнацаканян, Артур Нагапетян, Юрий Двали, Арсен Караханян, Аршак Товмасян, Евгений Кооль, Алексей Кузин и Юрий Осипов.



