Microsoft шпионит за пользователями Chrome

Корпорация Microsoft развернула активную деятельность, направленную на переманивание пользователей браузера Chrome, используя для этого методы отслеживания их активности в сети и навязчивое продвижение собственного браузера Edge.

В тестовой версии Edge Canary были замечены функции, анализирующие поведение пользователей Chrome. Собранные данные используются для демонстрации персонализированных предложений о переходе на Edge. Система автоматически запускает браузер и предлагает перенести данные из Chrome, а также установить Edge в качестве браузера по умолчанию.

Представители Microsoft утверждают, что подобные действия направлены на расширение возможностей выбора для пользователей. Однако конкуренты выражают обеспокоенность: был сформирован Browser Choice Alliance, объединивший разработчиков Chrome, Opera, Vivaldi, Waterfox и Wavebox, которые обвиняют Microsoft в использовании недобросовестных маркетинговых практик и создании искусственных преград для альтернативных браузеров.

Компания Opera обратилась с жалобой в бразильский антимонопольный орган. В Европе Browser Choice Alliance добивается признания Edge "контролером" в соответствии с положениями Закона о цифровых рынках.

По мнению Антона Немкина, члена комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, ситуация с Edge Canary свидетельствует не о предоставлении выбора пользователю, а об агрессивном вторжении в его цифровое пространство.

Депутат подчеркнул, что автоматический запуск браузера, отслеживание действий в Chrome и навязчивые предложения демонстрируют готовность компании пренебречь этическими нормами ради увеличения своей доли рынка. Подобные действия, по его мнению, являются не маркетингом, а манипуляцией.

Реакция индустрии свидетельствует о нарастающем недовольстве игроков рынка. Объединение Browser Choice Alliance стало сигналом о том, что предел терпения достигнут. Компании с разными стратегиями и целевыми аудиториями видят в действиях Microsoft угрозу не только своим продуктам, но и принципу свободной конкуренции.