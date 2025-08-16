ента новостей

На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
В Колпино задержали магазинного дебошира
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
Microsoft шпионит за пользователями Chrome

Опубликовал: Вадик Котов
Telegram
Microsoft ведёт активную кампанию против пользователей Chrome, отслеживая их активность, чтобы продвигать собственный браузер Edge

Корпорация Microsoft развернула активную деятельность, направленную на переманивание пользователей браузера Chrome, используя для этого методы отслеживания их активности в сети и навязчивое продвижение собственного браузера Edge.

В тестовой версии Edge Canary были замечены функции, анализирующие поведение пользователей Chrome. Собранные данные используются для демонстрации персонализированных предложений о переходе на Edge. Система автоматически запускает браузер и предлагает перенести данные из Chrome, а также установить Edge в качестве браузера по умолчанию.

Представители Microsoft утверждают, что подобные действия направлены на расширение возможностей выбора для пользователей. Однако конкуренты выражают обеспокоенность: был сформирован Browser Choice Alliance, объединивший разработчиков Chrome, Opera, Vivaldi, Waterfox и Wavebox, которые обвиняют Microsoft в использовании недобросовестных маркетинговых практик и создании искусственных преград для альтернативных браузеров.

Компания Opera обратилась с жалобой в бразильский антимонопольный орган. В Европе Browser Choice Alliance добивается признания Edge "контролером" в соответствии с положениями Закона о цифровых рынках.

По мнению Антона Немкина, члена комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, ситуация с Edge Canary свидетельствует не о предоставлении выбора пользователю, а об агрессивном вторжении в его цифровое пространство.

Депутат подчеркнул, что автоматический запуск браузера, отслеживание действий в Chrome и навязчивые предложения демонстрируют готовность компании пренебречь этическими нормами ради увеличения своей доли рынка. Подобные действия, по его мнению, являются не маркетингом, а манипуляцией.

Реакция индустрии свидетельствует о нарастающем недовольстве игроков рынка. Объединение Browser Choice Alliance стало сигналом о том, что предел терпения достигнут. Компании с разными стратегиями и целевыми аудиториями видят в действиях Microsoft угрозу не только своим продуктам, но и принципу свободной конкуренции.

