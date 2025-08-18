ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера

В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полиция задержала подозреваемого в грабеже курьера

15 августа в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступило заявление от курьера-доставщика, 42 лет, о том, что у дома номер 32 по улице Тамбасова на него было совершено нападение. Неизвестный злоумышленник нанес телесные повреждения заявителю и похитил его мобильный телефон.

Сумма причиненного материального ущерба оценена в 3 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на следующий день у дома номер 29 по улице Партизана Германа был задержан 23-летний гражданин, проживающий в Ломоносовском районе Ленинградской области. Он подозревается в совершении указанного преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Красносельский район, грабеж
