В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба

В ночь перед 17 августа, в отделение полиции города Выборга поступило заявление от 35-летнего рабочего судостроительной отрасли, прибывшего из Северодвинска в служебную командировку. Мужчина сообщил, что возле ночного заведения, расположенного у дома номер 1 по улице Батарейной, он подвергся нападению группы молодых людей. Один из нападавших, прибегнув к угрозам, вынудил потерпевшего осуществить перевод денежных средств в размере 6 500 рублей с его банковской карты на указанный злоумышленником номер счёта.

Впоследствии, спустя несколько часов, сотрудниками правоохранительных органов у дома номер 1 по Большой Гвардейской улице был задержан 23-летний житель Выборга, подозреваемый в совершении указанного преступления.

В настоящее время ведётся работа по установлению личностей и определению местонахождения других лиц, предположительно причастных к инциденту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.