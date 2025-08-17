«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти

Клубный сайт «Ленинградца» нашёл забавный каламбур, подметив, что гол в ворота «Машука-КМВ» на «Рощино-Арене» забил игрок хозяев поля по фамилии Рощин. Однако забитого на 14-й минуте Антоном Рощиным в ворота Олега Суворова мяча «Ленинградцу» не хватило даже для ничьей.

Перед перерывом в ворота «Ленинградца» арбитром Чичиляном был назначен пенальти за фол Егора Смирнова на Анзоре Хутове. Магомед Абакаров сравнял счёт, а в перерыве Алексей Бага вынужден был заменить получившего повреждение Смирнова на Ивана Будачева. Счёт 1:1 держался до 85-й минуты, когда Чичилян снова указал на «точку» после игры рукой в штрафной Никиты Калугина. На этот раз одиннадцатиметровый взялся исполнять Иван Селеменов, который переиграл Будачева. Итог матча – обидные 1:2, ведь при счёте 1:0 в пользу «Ленинградца» прекрасную возможность удвоить счёт упустил Артём Кулишев.

«Питерец.ру» удручён предпоследним местом набравшего 4 очка за 5 туров «Ленинградца» в группе «Золото» второй лиги. Если «Ленинградец» не начнёт побеждать в ближайших матчах, менеджмент клуба из Ленобласти может попрощаться с Багой. Впереди у «Ленинградца» – кубковый матч с командой «Луки-Энергия» 20 августа, а следующий соперник в чемпионате – «Текстильщик».