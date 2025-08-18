В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром

Согласно данным Росгидромета, в период с 14:00 до 21:00 19 августа в Санкт-Петербурге установлен "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Ожидается, что в прибрежных зонах порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду.

"Желтый" уровень является вторым уровнем погодной опасности и указывает на вероятность возникновения потенциально опасных погодных явлений.

В связи с этим, рекомендуется водителям транспортных средств и пешеходам проявлять повышенную бдительность и осторожность. По возможности следует избегать нахождения вблизи непрочных конструкций, рекламных щитов, а также старых и ветхих деревьев, чтобы минимизировать риск получения травм и повреждений.