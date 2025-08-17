ента новостей

Питерец.ру » Спорт » Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев

Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев

+1
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Андрей Косенков и Руслан Колесников завершили своё выступление в Екатеринбурге.

В воскресенье продолжился чемпионат России в Екатеринбурге, где на ринг поочерёдно вышли восемь спортсменов из Санкт-Петербурга. В весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков оказался сильнее челябинца Алексея Киселёва и продолжает свой путь к медалям.

В весе до 63,5 кг победы одержали сразу два петербуржца – Илья Попов и Иван Григорьев. Первый выбил из турнира москвича Руслана Канунникова, а Григорьев превзошёл Ильмана Ибишева из Чечни. Поддержали честь петербургской боксёрской школы выступающие в категории до 67 кг Александр Зырянов и Шамил Исмаилов («Питерец.ру» специально уточнял – именно Шамил, а не Шамиль). Зырянов победил Магомеда Паштаева из Дагестана, Исмаилов отправил домой в Югру Ахлидина Султонова.

Чемпиону России 2023 года Рамазану Ханапиеву досталось в бою с упорным белгородцем Вадимом Щеблыкиным: петербуржец получил сильное рассечение, но победил по очкам. Выступающий в весовой категории до 92 кг Ханапиев не без труда прошёл в следующий раунд.

Два петербургских боксёра сегодня проиграли (оба – в весе до 80 кг). Андрей Косенков уступил Ильясу Магомедову из Дагестана, а преимущество ещё одного участника чемпионата из Дагестана Чеэрава Ашалаева над Романом Колесниковым было очевидным.



