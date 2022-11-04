«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед присоединился к сдаче крови — он отметил, что сегодня особенно важно помогать тем, кто в этом нуждается
В Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова прошла донорская акция, посвященная Дню народного единства.
Донорами выступили депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед, волонтеры-медики и неравнодушная молодёжь Петербурга.
Организаторы донорской акции считают, что важно показать: люди разных народностей и возрастов, социальных статусов и рода занятий могут объединиться в случае необходимости, пожертвовать свою кровь тем, кто оказался в тяжёлой ситуации.
Главный врач станции переливания крови центра Алмазова Андрей Колесов отметил, что донорство крови — важный аспект в работе клинических учреждений и лечебных отделений центра Алмазова. По его словам, донорская кровь необходима всегда, не бывает такой ситуации, когда ее много, важна регулярность заготовки ее компонентов и обеспечение их необходимого запаса в медучреждениях.
Напомним, ранее депутаты фракции «Единой России» в парламенте Петербурга выступили с инициативой о дополнительной поддержке доноров в городе. Речь идёт о том, чтобы освободить от учебы студентов в день сдачи крови и в день необходимого для этого медосмотра. А также – предоставлять им по желанию другой день отдыха, если донор все-таки вышел на учебу или посещал медучреждение в период каникул.