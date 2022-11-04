ента новостей

13:26
Выставка «Маленькая девочка и кот Том»
13:15
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства
13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
13:12
В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения
13:09
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции
13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
12:59
В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей
12:55
В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей
12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
12:43
ЧМ-2022: у Германии в любом случае не будет проблем с вратарями
12:41
Соловейчик назвал «бардаком» вручение повесток жителям Петербурга на фоне завершения частичной мобилизации
09:14
В «семерке» установят цену на нашу нефть
08:37
195 тысяч от президента
08:13
Отмечаем День единства
20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства

«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства

0
103
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед присоединился к сдаче крови — он отметил, что сегодня особенно важно помогать тем, кто в этом нуждается
В Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова прошла донорская акция, посвященная Дню народного единства.

Донорами выступили депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед, волонтеры-медики и неравнодушная молодёжь Петербурга.

Организаторы донорской акции считают, что важно показать: люди разных народностей и возрастов, социальных статусов и рода занятий могут объединиться в случае необходимости, пожертвовать свою кровь тем, кто оказался в тяжёлой ситуации.

«Очень важное и нужное дело – помогать людям. Особенно тем, кто нуждается в нашей крови. Это настоящая братская помощь, особенно сегодня, когда есть раненые защитники нашего Отечества, есть люди, пострадавшие в разного рода катастрофах. Вклад доноров крови трудно переоценить. Каждый человек, сдавая кровь, оказывает прямую помощь всем нуждающимся. Такие добрые дела нас объединяют», — сказал Николай Цед.

Главный врач станции переливания крови центра Алмазова Андрей Колесов отметил, что донорство крови — важный аспект в работе клинических учреждений и лечебных отделений центра Алмазова. По его словам, донорская кровь необходима всегда, не бывает такой ситуации, когда ее много, важна регулярность заготовки ее компонентов и обеспечение их необходимого запаса в медучреждениях. 

«Эти акции должны проходить не только в определённые дни, они должны быть хорошей, доброй традицией постоянного участия доноров в жизни учреждений службы крови. В эти дни мы можем познакомиться друг с другом, объяснить, показать, рассказать, как и чем живет и дышит станция переливания крови или другое учреждение службы крови. Приходите, дорогие друзья, мы всегда вас ждем», — сказал Андрей Колесов.

Напомним, ранее депутаты фракции «Единой России» в парламенте Петербурга выступили с инициативой о дополнительной поддержке доноров в городе. Речь идёт о том, чтобы освободить от учебы студентов в день сдачи крови и в день необходимого для этого медосмотра. А также – предоставлять им по желанию другой день отдыха, если донор все-таки вышел на учебу или посещал медучреждение в период каникул.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-02-2022, 22:41
Молодые защитники Отечества стали донорами крови
31-07-2020, 14:34
В Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе
30-09-2021, 19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
14-12-2021, 14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
16-10-2020, 10:46
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре
1-11-2022, 18:40
Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
0
49
Сегодня, 12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
0
121
Вчера, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
154
2-11-2022, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
Наверх