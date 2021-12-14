ента новостей

14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
12:00
В центре Петербурга на женщину упала сосулька
11:22
В Ленобласти мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку
10:52
Перенесите QR-коды!
10:38
Маски не защитят от омикрона?
09:26
Неверно оформляли куриное филе
19:14
Права неофициально переболевших соблюдены!
18:59
Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море
18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
18:43
Что с каникулами?
18:43
«Динамо» смогло сыграть с «Зенитом» вничью, борьба за чемпионство продолжается
18:42
«Диалоги с Героями»: в Петербурге прошла встреча с военным летчико
18:28
Хельмут Ньютон в Эрарте
17:21
Ох уж этот гололед!
14:43
На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур
13:39
Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников УЭБиПК
13:22
Премьер-министр Израиля встретился с наследным принцем ОАЭ во дворце в Абу-Даби
13:06
Гонконгский магнат Джимми Лай и еще 7 человек приговорены к тюремному заключению
12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
09:32
Нам не нужны такие апельсины
09:08
Она хотела заработать на черной икре
08:33
Стали активно продавать машины
00:36
Домашнее поражение от «Фенербахче» не выбило «Зенит» из восьмёрки плей-офф в Евролиге
14:16
В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов
14:13
Театральный этикет от Татьяны Поляковой
13:42
В Петербурге 17-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа
13:29
В Мурино задержали гражданина Люксембурга за угрозы взрыва в метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»

Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Добросердечные горожане сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»

«Фонд Доноров» отметил день рождения донорской акцией. 13 декабря общественному проекту исполнилось 13 лет. Вместо подарков сотрудники «Фонда Доноров» попросили петербуржцев сдать кровь.   

Жители Северной столицы откликнулись на просьбу. На семь пунктов переливания крови в разных районах города пришли больше 250 человек, 211 из них стали донорами. Донорская копилка пополнилась на 95 литров крови, что в перспективе может помочь 633 пациентам.  

«Поверьте, лучше подарка просто не придумаешь! Особенно под Новый год. Мы все хотим испытать тот сказочный детский восторг от приближающегося зимнего праздника, и мы с командой «Фонда Доноров», волонтерами, медиками и донорами постараемся помочь больницам города, чтобы и у пациентов было это трепетное ожидание. Сегодня на наш зов откликнулись 211 человек. Надеемся, на Новогодней неделе добра «От меня тебе жизнь» нам удастся удвоить эту цифру», - Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».  

По традиции, на пунктах переливания помогали волонтёры, которые в уходящем году прошли обучение. Доноров, сдавших кровь в этот день, порадовали приятными сувенирами от «Фонда Доноров», а также сертификатами на покупки от Благотворительных магазинов «Спасибо!». 

Тем временем, отделения переливания крови города в активном режиме готовятся к предстоящим новогодним каникулам. Однако больницам Санкт-Петербурга не до предпраздничной суеты: зимние праздники - один из самых тяжелых периодов, когда поток доноров снижается, запас крови с каждым днем становится все меньше, а пациенты в стационарах остаются, и им по-прежнему нужна помощь. 

Тем временем, «Фонд Доноров» уже готовит информацию о режиме работы отделений переливания города до начала каникул и даже во время праздников. Она будет доступна в социальных сетях проекта, а также на сайте fonddonorov.ru.   

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС.  

Источник: Фонд Доноров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-12-2020, 14:02
Петербуржцы не остались в стороне
29-01-2021, 16:10
257 петербургских студентов сдали 115,6 литров крови
27-01-2021, 16:29
Питерские студенты помогли больницам города
14-08-2020, 15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
20-04-2021, 19:22
Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры
17-08-2021, 23:19
110 литров крови в помощь Петербургу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
0
128
Вчера, 12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
0
231
10-12-2021, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
0
370
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
Наверх