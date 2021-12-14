Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»

«Фонд Доноров» отметил день рождения донорской акцией. 13 декабря общественному проекту исполнилось 13 лет. Вместо подарков сотрудники «Фонда Доноров» попросили петербуржцев сдать кровь.

Жители Северной столицы откликнулись на просьбу. На семь пунктов переливания крови в разных районах города пришли больше 250 человек, 211 из них стали донорами. Донорская копилка пополнилась на 95 литров крови, что в перспективе может помочь 633 пациентам.

«Поверьте, лучше подарка просто не придумаешь! Особенно под Новый год. Мы все хотим испытать тот сказочный детский восторг от приближающегося зимнего праздника, и мы с командой «Фонда Доноров», волонтерами, медиками и донорами постараемся помочь больницам города, чтобы и у пациентов было это трепетное ожидание. Сегодня на наш зов откликнулись 211 человек. Надеемся, на Новогодней неделе добра «От меня тебе жизнь» нам удастся удвоить эту цифру», - Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

По традиции, на пунктах переливания помогали волонтёры, которые в уходящем году прошли обучение. Доноров, сдавших кровь в этот день, порадовали приятными сувенирами от «Фонда Доноров», а также сертификатами на покупки от Благотворительных магазинов «Спасибо!».

Тем временем, отделения переливания крови города в активном режиме готовятся к предстоящим новогодним каникулам. Однако больницам Санкт-Петербурга не до предпраздничной суеты: зимние праздники - один из самых тяжелых периодов, когда поток доноров снижается, запас крови с каждым днем становится все меньше, а пациенты в стационарах остаются, и им по-прежнему нужна помощь.

Тем временем, «Фонд Доноров» уже готовит информацию о режиме работы отделений переливания города до начала каникул и даже во время праздников. Она будет доступна в социальных сетях проекта, а также на сайте fonddonorov.ru.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС.