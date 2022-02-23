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Питерец.ру » Общество » Молодые защитники Отечества стали донорами крови

Молодые защитники Отечества стали донорами крови

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Петербурге молодые защитники Отечества стали донорами крови

21 и 22 февраля, в преддверии своего профессионального праздника, 51 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний сдал кровь для пациентов с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями. Акция была организована совместно с “Фондом Доноров”

В НМИЦ им. Н.Н. Петрова Минздрава России и ГБУЗ “Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи”, которые находятся в п. Песочном, были очень рады донорам.

“40 доноров, сотрудников ФСИН подарили пациентам шанс на борьбу с онкологическим заболеванием. Без поддержки информационной службы, а также “Фонда Доноров”, которые поддерживают Службу крови Санкт-Петербурга, такие акции было бы сложно проводить” - рассказала Мария Мацнева, заведующая отделением переливания крови Центра онкологии.

Сотрудники УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подведомственных учреждений уже не первый раз участвуют в совместных донорских акциях с “Фондом Доноров” и всегда стараются выбирать отделения, которые особенно нуждаются в донорской крови.

Перед кроводачей всех доноров подготовили информационно: рассказали о противопоказаниях и донорской диете. Не всегда заранее можно узнать о низком гемоглобине, но о временном отводе от донорства по причине вакцинации, недостаточного веса или недавно сделанной татуировки можно узнать на сайте https://fonddonorov.ru. 

Врачи напоминают: если вы переболели коронавирусной инфекцией легкой и средней тяжести отвод от донорства составляет 30 календарных дней со дня полного выздоровления. После однокомпонентной вакцинации вернуться к донорству можно через 30 календарных дней, после двухкомпонентной - через 30 дней после последней дозы вакцины. Между вакцинациями сдавать кровь нельзя. 

Донорская акция организована при поддержке «Фонда Доноров» и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организация.

Источник: Фонд Доноров
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