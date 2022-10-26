Молодогвардейцы Петербурга берут шефство над семьями призванных на военную службу резервистов

Молодогвардейцы Северной столицы уже берут шефство над семьями призванных на военную службу резервистов. В решении бытовых вопросов поможет волонтёрский опыт

По всей стране набирает обороты акция помощи семьям резервистов, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Точками притяжения для неравнодушных граждан стали региональные штабы движения #МЫВМЕСТЕ. В среду, 26 октября, необходимость активного участия в акции молодежи страны, молодежных движений и организаций обсудили на всероссийском селекторном совещании, которое провел председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы понимаем, что у нас порядка полумиллиона семей специальная военная операция затронула напрямую, а если взять родителей, ближайших родственников, то это больше миллиона семей. И пока наши военнослужащие отстаивают интересы Родины на фронте, крайне важно всем нам здесь мобилизоваться для поддержки тех, кто на время остался без мужа, без сына, без брата, и помочь им», – сказал парламентарий.

Он отметил, что в штабы, которые развернуты под новую задачу, а также на сайт мывместе.рф и федеральную горячую линию уже поступило много обращений. Для их отработки нужны помощники. Расширение круга волонтеров и союзников позволитштабам гораздо быстрее выполнять поступающие заявки.

В работе единого штаба #МЫВМЕСТЕ в Петербурге примут активное участие «Единая Россия» и «Молодая Гвардия». По инициативе партии в каждом районе города развернуты локальные штабы.Здесь оказывают юридическую и психологическую помощь, консультируют по социальным льготам и гарантиям, помогают в решении бытовых проблем.

Лидер молодогвардейцев Северо-Запада, член президиума регионального политсовета «Единой России» Александр Маликов подчеркнул, что «Молодая Гвардия» и Молодёжный парламент оперативно включились в работу регионального штаба в Петербурге.

«На протяжении нескольких недель наши волонтеры помогают семьям военнослужащих: поздравляют с праздниками, оказывают помощь в ведении хозяйстваи другую адресную помощь. Сегодня, например, волонтеры поздравили ребёнка военнослужащего с днём рождения. С такой просьбой к нам обратился мужчина, который сейчас находится в зоне проведения СВО», – рассказал лидер молодогвардейцев.

Он сообщил, что «Единая Россия» и ее молодежная организация берут шефство над теми семьями, которые высказывают подобные пожелания. Такую форму работы рекомендовали регионам и на всероссийском селекторе.

«Призываю поддержать этот проект и семьи мобилизованных, взяв под опеку хотя бы одну семью. Есть различные фонды, компании, организации, коллективы, просто люди, которые могут навестить семью и помочь в быту: доделать ремонт, отвезти ребенка в школу. Это простые, банальные, но важные моменты жизни, которые формируют у людей уверенность в завтрашнем дне, что они не одни, что их никто не бросил», – сказал на совещании Артем Метелев.

Председатель Молодежного парламента Санкт-Петербурга Дмитрий Агафонов(«Молодая Гвардия Единой России») отметил: «Безусловно, включаемся в общую повестку всей страны. Одним из важных пунктов стоит работа общественного штаба #МЫВМЕСТЕ, он уже активно работает на территории Петербурга. Поступают инициативы по совершенствованию мер поддержки семей военнослужащих. Для Молодежного парламента города – это особый акцент в работе. У многих из молодых парламентариев большой опыт волонтерской работы. Будем подключать этот ресурс, чтобы помочь тем, кому это необходимо».

Горячие линии центров помощи семьям мобилизованных в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ:

8-800–200–34–11 – федеральная горячая линия

8-931–350–08–20 – волонтерский центр «Единой России» в Санкт-Петербурге