Награждены самые добрые люди Петербурга

Состоялась церемония награждения победителей IV ежегодной премии «ФОРМА ДОБРА: ТОП 25 самые добрые люди Петербурга».

Номинантами премии стали 75 человек из различных направлений добровольчества и благотворительности. Среди них были представители как некоммерческого сектора, так и социального ответственного бизнеса, органов исполнительной власти и средств массовой информации, чья работа делает этот мир добрее и лучше.

Победители премии были определены народным голосованием, которое проходило на сайте топ25.рф.

Победителями в номинациях стали:

Профессор добра - Геннадий Фоменко, председатель межрегиональной Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

Город поддерживает - Марина Полина, начальник сектора молодежной политики отдела информации, массовых коммуникаций и молодежной политики Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга;

Пространство добра - Екатерина Вознесенская, общественный деятель, инициатор благотворительного направления в Севкабель Порт;

Город для каждого - Илья Сметанин, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i»;

Путь к культуре - Юлия Шалишева, заместитель генерального директора Государственной академической капеллы;

Оберегая сердцем - Михаил Рябухин, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей;

Маленькие друзья большого города - Дмитрий Васильев, руководитель социального проекта «Здравствуй!», Ленинградский зоопарк;

На волнах добра - Ольга Гаазе, директор СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ»;

Добрый малый - Виктория Долгих, основатель и генеральных директор ООО «Здоровый хлеб»;

Вместе с Петербургом - Владимир Сорокин, генеральный директор компании «Лента»;

Индекс бренда - Светлана Конькова, руководитель event-направления hh.ru по Северо-Западу;

Ответственный бизнес - Дарья Богдашова, арт-директор ООО «Буше»;

Добрый медиа - Кирилл Смирнов, генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru;

Сила слова - Алёна Зинкевич,инфлюенсер, общественный деятель

Десятилетие действий - Александр Маликов, член Коордиационного Совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководитель Санкт-Петербургсского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

Шаг в будущее - Карина Борзых, руководитель АНО "Центр. Социальной поддержки и добровольчества «Созидатели»;

Инклюзивный код - Владимир Бочаров, дирекктор и художественный руководитель АНО «Театр Глухих»;

Объединяя добро - Георгий Побочий, руководитель проекта «Шаг навстреу» «Волонтерской роты Боевого братства»;

Начиная с важного - Олег Бележенко, сооснователь проекта «Спешл», руководитель проекта АннаПомогает;

Амбассадор добра - Юлия Мальцева, директор АНО САП «Серебряный возраст»;

Профессия помогать - Сергей Борисов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, начальник отдела по развитию общественных связей ГБУ «ДМСПб»;

Молоды душой - Ирина Стрельникова, куратор спортивных проектов Волонтерского центра «Серебряные» волонтеры Санкт-Петербурга;

Сила жизни - Екатерина Поликарпова, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГБУЗ «Городской Мариинской больницы» отделения реанимации и интенсивной терапии, заместитель руководителя общественной организации»Волонтеры-спасатели»;

Мелодия души - Ника Гаврилова, лидер музыкальноо проекта Карелия;

Милый нос - Валентина Жаравина, руководитель Приюта «Особый друг» (собаки-инвалиды);

«Санкт-Петербург – самый добрый город России», - как сказал Вадим Синильников, заместитель генерального директора по развитию ООО «УК «Знаменская».

Премия инициирована Советом по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

Впервые премию «ФОРМА ДОБРА: ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга» вручили в городе на Неве в декабре 2019 года. Это событие стало ежегодно объединять представителей социально-ответственного бизнеса, селебрити, организаций в сфере благотворительности и добровольчества, органов государственной власти и СМИ. Премия помогает популяризовать добровольчество и привлекать все больше людей заниматься волонтерством.