ента новостей

15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
11:55
В Мурино задержали автоугонщика
11:49
В Петербурге задержали компьютерного мастера, обманувшего пенсионерку
10:58
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
10:27
Путин о санкционной лихорадке
10:12
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа четвёртой опоры
10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:03
Беглов побывал в Карелии
09:46
Почему скидки выгодны
09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
21:39
Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон
15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
15:10
В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом мужчину
15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП
15:00
В Ленобласти неизвестные похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука
14:55
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери
14:48
Активистам запретили раздавать патриотическую Z-символику у стен Смольного
14:18
В Петербурге в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:24
Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции
12:22
В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Награждены самые добрые люди Петербурга

Награждены самые добрые люди Петербурга

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Состоялась церемония награждения победителей IV ежегодной премии «ФОРМА ДОБРА: ТОП 25 самые добрые люди Петербурга».

Состоялась церемония награждения победителей IV ежегодной премии «ФОРМА ДОБРА: ТОП 25 самые добрые люди Петербурга».

Номинантами премии стали 75 человек из различных направлений добровольчества и благотворительности. Среди них были представители как некоммерческого сектора, так и социального ответственного бизнеса, органов исполнительной власти и средств массовой информации, чья работа делает этот мир добрее и лучше.

Победители премии были определены народным голосованием, которое проходило на сайте топ25.рф

Победителями в номинациях стали: 

Профессор добра - Геннадий Фоменко, председатель межрегиональной Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

Город поддерживает - Марина Полина, начальник сектора молодежной политики отдела информации, массовых коммуникаций и молодежной политики Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга;

Пространство добра - Екатерина Вознесенская, общественный деятель, инициатор благотворительного направления в Севкабель Порт;

Город для каждого - Илья Сметанин, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i»;

Путь к культуре - Юлия Шалишева, заместитель генерального директора Государственной академической капеллы;

Оберегая сердцем - Михаил Рябухин, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей;

Маленькие друзья большого города - Дмитрий Васильев,  руководитель социального проекта «Здравствуй!», Ленинградский зоопарк;

На волнах добра - Ольга Гаазе, директор СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ»;

Добрый малый - Виктория Долгих, основатель и генеральных директор ООО «Здоровый хлеб»;

Вместе с Петербургом - Владимир Сорокин, генеральный директор компании «Лента»;

Индекс бренда - Светлана Конькова, руководитель event-направления hh.ru по Северо-Западу;

Ответственный бизнес - Дарья Богдашова, арт-директор ООО «Буше»;

Добрый медиа - Кирилл Смирнов, генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru;

Сила слова - Алёна Зинкевич,инфлюенсер, общественный деятель

Десятилетие действий - Александр Маликов, член Коордиационного Совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководитель Санкт-Петербургсского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

Шаг в будущее - Карина Борзых, руководитель АНО "Центр. Социальной поддержки и добровольчества «Созидатели»;

Инклюзивный код - Владимир Бочаров, дирекктор и художественный руководитель АНО «Театр Глухих»;

 Объединяя добро - Георгий Побочий, руководитель проекта «Шаг навстреу» «Волонтерской роты Боевого братства»;

Начиная с важного - Олег Бележенко, сооснователь проекта «Спешл», руководитель проекта АннаПомогает;

Амбассадор добра - Юлия Мальцева, директор АНО САП «Серебряный возраст»;

Профессия помогать - Сергей Борисов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, начальник отдела по развитию общественных связей ГБУ «ДМСПб»;

Молоды душой - Ирина Стрельникова, куратор спортивных проектов Волонтерского центра «Серебряные» волонтеры Санкт-Петербурга;

Сила жизни - Екатерина Поликарпова, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГБУЗ «Городской Мариинской больницы» отделения реанимации и интенсивной терапии, заместитель руководителя общественной организации»Волонтеры-спасатели»;

Мелодия души - Ника Гаврилова, лидер музыкальноо проекта Карелия;

Милый нос - Валентина Жаравина, руководитель Приюта «Особый друг» (собаки-инвалиды);

«Санкт-Петербург – самый добрый город России», - как сказал Вадим Синильников, заместитель генерального директора по развитию ООО «УК «Знаменская».

Премия инициирована Советом по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

Впервые премию «ФОРМА ДОБРА: ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга» вручили в городе на Неве в декабре 2019 года. Это событие стало ежегодно объединять представителей социально-ответственного бизнеса, селебрити, организаций в сфере благотворительности и добровольчества, органов государственной власти и СМИ. Премия помогает популяризовать добровольчество и привлекать все больше людей заниматься волонтерством.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-12-2020, 11:06
В Петербурге проходит патриотический фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!»
2-08-2021, 13:53
Петербург выбирает самых добрых жителей города
25-09-2020, 11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
17-08-2020, 19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
21-06-2022, 20:06
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии
22-10-2020, 19:33
Роль добровольцев в предотвращении чрезвычайных ситуа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
0
77
Сегодня, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
0
78
Сегодня, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
91
Сегодня, 09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
Наверх