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Питерец.ру » Общество » Петербург выбирает самых добрых жителей города

Петербург выбирает самых добрых жителей города

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге стартует народное голосование в рамках III ежегодной премии добровольческого сообщества Санкт-Петербурга «ФОРМА ДОБРА.ТОП 25 Самые добрые люди

В Петербурге 3 августа стартует народное голосование в рамках III ежегодной премии добровольческого сообщества Санкт-Петербурга «ФОРМА ДОБРА.ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга». Отдать свой голос за номинанта можно на сайте top25dobra.ru. Премия проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках реализации национального проекта «Образование».

С 3 по 31 августа  жители Петербурга смогут проголосовать за представителей новых направлений  добровольчества и благотворительности. Так, в номинации «Зумеры бумерам» участвует Ольга Проскурина, фотограф и автор проекта «Давно не виделись» благотворительного фонда «Доброделы Петербурга». В номинации «Милый нос» с проектом Путь24.рф представлен Артем Сазанов, который занимается поиском доноров крови для животных, а одной из участниц «Начиная с важного» стала Мара Гутшабаш, программный директор инклюзивного центра для детей «Йом-йом». С более подробной информацией о еще 72 номинантах и 25 номинациях можно познакомиться 3 августа на сайте top25dobra.ru

Впервые премия «ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга» состоялась в городе на Неве, в декабре 2019 года. Это событие стало ежегодно объединять благотворителей, бизнесменов, чиновников и волонтёров. Среди победителей и почетных гостей Премии 2019: Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA» и попечитель благотворительного фонда «Доброделы Петербурга», Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис», Сергей Иевков, руководитель проекта «Благотворительная больница», управляющий по корпоративным вопросам региона Север, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России и другие. В 2020 году ежегодная премия, несмотря на пандемию, прошла в онлайн-формате и привлекла внимание более 500 000 человек.

В этом году Церемония награждения победителей состоится 3 сентября в легендарном  зале «Крыша» в Гранд Отеле Европа при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, Ассоциации менеджеров и АНО «Городские проекты».       

Премия направлена на повышение престижа участников добровольческого (волонтерского) сообщества Санкт-Петербурга. По данным Минэкономразвития России с 2013 по 2020 год, количество добровольцев в России выросло на 13 %. В период пандемии, в рамках акции «МыВместе» волонтерами стали около 119 тысяч человек, а помощь получили более 3,2 миллиона. По данным ВЦИОМ, к 2021 году количество вовлеченных в волонтерскую деятельность человек выросло на 40%.

Источник: Комитет по молодежной политике
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