В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»

В Санкт-Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра». На встрече обсудили, как средства массовой информации и социальные сети могут участвовать в развитии и продвижении благотворительных проектов.

Участники работали внутри команд, в каждой из которых был руководитель крупного городского СМИ, бизнеса, представитель власти, общественной организации и волонтер. Решения, разработанные участниками, в дальнейшем будут сформированы в методическое пособие, которым смогут воспользоваться волонтеры, благотворительные фонды и представители социально ответственного бизнеса.

Завершающее слово взял вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, отметив, что органами власти будут обязательно поддержаны решения, выработанные сегодня.

Мероприятие стало вторым из нескольких, проводимых по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.