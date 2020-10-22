Роль добровольцев в предотвращении чрезвычайных ситуа

В легендарном ресторане «Метрополь» собрались представители волонтерских и общественных организаций, органов власти, социально ответственного бизнеса, СМИ и профильных экстренных служб Санкт-Петербурга. В ходе оживленной дискуссии участники встречи обсудили общие вопросы и актуальные проблемы.

В приветственном слове Богдан Заставный, временно исполняющий обязанности председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, подчеркнул основную цель бизнес-завтраков: привлечь внимание общественности и социально ответственного бизнеса к вопросам развития добровольчества, особенно в такой важной сфере как профилактика и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Первым на обсуждение был вынесен вопрос о создании центра методического, материально-технического, информационного обеспечения и мониторинга, на который у участников сформировался единое ответ. «У нас у всех разная специфика работы и потребность в разнообразных видах поддержки, поэтому единая структура, призванная унифицировать наши организации, выглядит неоправданно. Однако есть большая потребность в ресурсной помощи в области подготовки и обучения людей. Ресурсные центры должны соответствовать своим задачам и специфике волонтерства, - подвел итог обсуждению первого вопроса Александр Хайтин, член коллегии Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Объединение добровольных спасателей «Экстремум».

Что может предложить организация желающим заняться добровольческой деятельностью в сфере ЧС? На этот вопрос ответили представители организаций, занимающихся оказанием доврачебной медицинской помощи, предложив в качестве нематериального стимулирования общественное признание общества и государства, а также обратную связь с волонтерами.

«Добровольчество является инструментом реализации гражданской инициативы, которая доступна каждому. Те 30% волонтеров, кто остаётся в добровольчестве минимум на год или больше, выносят многое - навыки общения, ведения презентации, решения конфликтных ситуаций, что помогает им в будущем», - сказала Анастасия Роговенко, региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Также выступили Улубиков Игорь, начальник отдела службы, пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Пивненко Юрий, председатель совета Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» и Булиа Гиорги, руководитель управления по взаимодействию с регионами «Национальный центр помощи.

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Дополнительная информация: пресс-секретарь Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи» Анастасия Петухова +7(952)233-35-53 press@ncsp.info

Справочно: Проект «Форма добра» реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

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