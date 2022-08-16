«В связи с увеличением объёма бетонных работ выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия, сроки производства работ с перекрытием первой и второй полос движения и ограничением скоростного режима до 50 км/ч на участке с 40 по 42 километр внутреннего кольца КАД, между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе будут продлены до 10 сентября 2022 года» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Сроки окончания работ на мосту через реку Лубья в составе КАД продлены
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Опубликовал: Вадик Котов
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Сроки окончания работ на мосту через реку Лубья в составе КАД продлены
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