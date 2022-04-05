На мосту через реку Лубья в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в период с 16 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы движения, а с 1 по 14 мая третья и четвёртая полосы. По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на 40 километре внутреннего кольца КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.