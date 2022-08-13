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Питерец.ру » Общество » Славянские имена снова в моде?

Славянские имена снова в моде?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге стали чаще называть детей древними именами

Большинство родителей подходят достаточно серьезно к выбору имени для своего ребенка. Конкретное решение может быть связано с личными предпочтениями матери или отца. Иногда ребенка называют в честь кого-то.

«Питерец.ру» отмечает, что в 2022 году в Северной столице появилось больше младенцев с именами древних славян и греков. Например, некоторых мальчиков назвали Велидад, Дамирослав, Огнеслав, Севериан, девочек – Донесса, Евстолия, Славяна, Харитония.

Конечно, в большинстве случаев младенцы получали привычные имена. Так что здесь нет ничего удивительного. Однако количество редких имен заметно выросло. Чтобы говорить о начале определенной тенденции, нужно проанализировать ситуацию в ближайшие годы.

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