В Ленобласти пройдет второй мотофестиваль «Балтик Ралли»

Открытие состоится 22 июля в 19.00 на Рыночной площади. Гостей ждет выступление Сергея Галанина и группы «СерьГа». 23 июля мотопарад вдоль Сайменского канала «До государственной границы» возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А на закрытии фестиваля 24 июля выступит группа «Воскресенье».

Всего в программе «Балтик Ралли» более 40 активностей: выставки авторских мотоциклов и необычных транспортных средств, конкурсы мотошлемов и рисунка, скоростной стенд, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры, зона мотоклубов и детская площадка.

Подробная программа фестиваля – на сайте.