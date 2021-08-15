3-5 сентября 2021 года при поддержке Правительства Ленинградской области и лично Губернатора А.Ю. Дрозденко в Выборге пройдет Международный мотофестиваль «BALTIC RALLY».

Благодаря поддержке со стороны мотоклуба Ленинградской области «ДОМ», его Президента Рамиса Дебердеева, высокому уровню профессионализма и большому опыту команды организаторов, Фестиваль обещает быть грандиозным и очень насыщенным.

Программа Ралли включает в себя более 40 активностей, в том числе: оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, Конкурс необычных транспортных средств Crazy wheels Show, Конкурс мотошлемов, Конкурс TATOO, Соревнования на скоростном стенде Drag Racing, Силовое шоу, Музыкальный концерт, Шоу красоты, Теннисный турнир, Байкерское венчание, Мотоэкскурсии от старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC, Кулинарный конкурс и многое другое.

Важной частью «BALTIC RALLY» станут Памятный Мотополк в честь 80-летия начала Великой Отечественной Войны и Уникальный Мотопарад «До Государственной границы», который возглавит Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Все дни Фестиваля настроение будут создавать мировые хиты в исполнении музыкальных TRIBURE-коллективов. А Хедлайнером Фестиваля выступит Joe Lynn Turner - легендарный экс-вокалист и автор песен групп Deep Purple и Rainbow!!!

На торговой ярмарке будет возможность приобрести оригинальные сувениры с символикой Фестиваля, различные мототовары, а также товары от официального дилера Harley-Davidson® Lahta.

Окунуться в историю старого города и увидеть все его красоты гостям Фестиваля можно будет, посетив специально организованные бесплатные пешие экскурсии.

В Международном Деловом Центре «Виктория», в зале «Амстердам», состоится Деловая конференция Бизнес клуба по вопросам развития мотоциклетного туризма и бизнеса в Ленинградской области среди мотоциклистов. Информационными партнерами Конференции выступят Издательский дом «Коммерсантъ», радио «Бизнес ФМ», компания «БКС Мир инвестиций» и «Первый Международный цифровой университет».

Также в отеле «Виктория» будет открыта для посещения уникальная выставка «Выборг космический», где будет представлена самая большая в России коллекция раритетных книг о космосе и космонавтах.

Федеральное и региональное освещение «BALTIC RALLY» обеспечивают не менее 120 СМИ. Генеральными информационными партнерами Фестиваля выступили Телеканал «78» и «Наше радио». Информационными партнерами стали он-лайн радиостанция - «Moto Radio» и Телеканал «ЛенТВ24».

Партнерами «BALTIC RALLY» выступили компании – АО «ЛОЭСК», ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс», «Группа ЦДС», «Pesco», «Финпром-Инжиниринг», «СП-Инновация», «РКС Энерго», «РАМЭК».

Компания ОАО «Ростелеком» предоставит возможность использовать сеть WI-FI на площадке Фестиваля, благодаря компании «CITY78 Real Estate» гости смогут полюбоваться великолепным фейерверком.

Официальным страховщиком «BALTIC RALLY» стал Страховой Дом «ВСК».

Стоит учесть, что в связи с эпидемиологической обстановкой, Фестиваль состоится с соблюдением обязательных мер к посетителям: обязательное наличие документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, а также документа, подтверждающего личность (паспорт). Прямо на Фестивале гостям можно будет пройти исследование на наличие коронавирусной инфекции посредством экспресс-теста.

У иностранных участников также есть возможность посетить мероприятие по специальному приглашению, для этого необходимо до 14 августа 2021 заполнить анкету, размещенную на сайте: balticrally.ru.