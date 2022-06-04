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Питерец.ру » Общество » Появится «Большая перемена»

Появится «Большая перемена»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Депутаты предлагают создать новое детское движение

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме предложили создать детское движение «Большая перемена». Этот проект был внесен в мае – инициатива поступила от комитета по молодежной политике. Парламентарии обсудят этот вопрос в июне.

«Большая перемена» – проект, согласно которому у детей и молодых людей будут формировать правильные ценности. Речь идет о нравственных нормах, патриотизме и российских традициях. Ребятам будут прививать любовь и уважение к Родине.

Присоединиться к этому движению можно будет с 6 лет. Причем участие в ней – добровольное. С детьми и подростками будут заниматься взрослые наставники. Это касается вопросов воспитания и организации досуга.

Предполагается, что движение должно быть реализовано на местном и региональном уровнях. Создание «Большой перемены» уже поддержал Владимир Путин. Вряд ли депутаты будут против. Так что через какое-то время эта организация появится в Москве, Петербурге и других городах.

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