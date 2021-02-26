Петербуржцев зовут встретить весну на пунктах переливания

5 марта в Санкт-Петербурге пройдет традиционная весенняя донорская акция «Красота спасает мир!», организованная «Фондом Доноров» в преддверии Международного женского дня.

Для удобства всех желающих сдать кровь примут на 8 пунктах переливания в 7 разных районах города. Также Российский НИИ гематологии и трансфузиологии и Городская больница №15 откроют свои двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

В акции примут участие молодые доноры петербургских университетов, волонтёры, участницы конкурса красоты «MRS Football MOM», конкурсантки из Федерации «Миссис Санкт-Петербург», руководители общественных организаций, государственные служащие.

Представительницы прекрасного пола посетят городские пункты переливания крови, для того чтобы показать всем, что донорство крови не только не больно, не страшно и не вредно, но еще и красиво, ярко и позитивно.

На пунктах переливания доноров ждет праздничная атмосфера, приветливые волонтеры, яркие фотографии и памятные сувениры от «Фонда Доноров» и партнеров проекта. Кроме того, прекрасных девушек, которые будут помогать в организации акции, а также сдавать кровь, поздравят государственные служащие Санкт-Петербурга, которые специально придут на пункты переливания с весенними цветами.

Где сдать кровь 5 марта:

Центральный район:

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России | м. Площадь Восстания, с 8:30 до 11:30 (регистрация СПб)

Петроградский район:

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова | м. Петроградская, ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 с 08:30-12:00 (обязательная регистрация на сайте: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor )

Городская клиническая больница № 31 | м. Крестовский остров. пр. Динамо, д.3 с 08:30 до 12:00 (регистрация СПб/ЛО)

Выборгский район:

Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова | м. Озерки, пр-т Луначарского, д. 47, Время приёма доноров: 09:00-12:00

Красносельский район:

Городская больница №15 | м. Проспект Ветеранов, ул. Авангардная, д. 4. Время приёма доноров: 09:00-11:00 (обязательная запись по телефону: +7 (911) 764-58-97)

Калининский район:

Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы | м. Академическая. ул. Вавиловых, д. 14 с 09:00 до 11:00 (регистрация СПб/ЛО)

Невский район:

Санкт-Петербургская городская Александровская больница | м. Ладожская. пр-т. Солидарности, д. 4 с 08:30 до 12:30 (обязательна предварительная запись: +7 911 820-02-36)

Кировский район:

Городской клинический онкологический диспансер | м. Проспект Ветеранов, пр-т Ветеранов, д. 56. Время приёма доноров: 09:00-11:00 (прописка СПб, ЛО и временная (минимум полгода)

Перед посещением ОПК необходимо зарегистрироваться на акцию: https://forms.gle/CzeZsxfydCv5zH989

Напоминаем, что донором крови может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

Важно: обязательно иметь при себе паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya