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Питерец.ру » Общество » Красота спасает мир, а доноры - жизни

Красота спасает мир, а доноры - жизни

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
В Петербурге завершилась акция «Красота спасает мир!», организованная «Фондом Доноров» в преддверии Международного женского дня.  

Событие развернулось на 8 пунктах переливания в 7 районах города. Всего акции приняли участие более 340 человек, из них 325 стали донорами. Городская копилка пополнилась 146 литрами крови, что поможет в лечении 438 пациентов.  

В акции приняли участие студенты петербургских университетов, участницы конкурса красоты «MRS Football MOM», волонтёры и руководители общественных организаций, государственные служащие.  

«Мы активные, здоровые люди, поэтому можем регулярно сдавать кровь. «Футбольные мамы» участвуют и в другой благотворительности, но донорство крови является одним из самых важных и доступных видов добрых дел. Ведь искусственную кровь ещё не изобрели. Акция «Красота спасает мир!» стала для нас доброй традицией. Надеемся, что своим примером, нам удастся привлечь к донорству новых героев. Сдавать кровь командой намного веселее» - рассказала Надежда Васильева, директор по развитию сообщества «Футбольные мамы».  

На пункте переливания крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова побывали председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, директор Фонда «Страна Помогает» Дмитрий Кацуба. Гости сдали кровь и поздравили с наступающим праздником доноров, медиков и волонтеров.   

«В Петербурге добровольчество развивается колоссально быстро. В городе порядка 100 тысяч волонтеров, в том числе доноров. И такие акции доказывают, что молодые петербуржцы искренне хотят делать добро и помогать всем, кто в этом нуждается. Пользуясь случаем, приглашаю всех присоединяться к донорскому движению и вступать в регистр доноров костного мозга. Каждый может спасти жизнь. И конечно, поздравляю всех женщин с предстоящим праздником», - отметил председатель Комитета по молодежной политике Богдан Заставный. 

По традиции на всех пунктах переливания, участвующих в акции, доноров встречали приветливые волонтеры с памятными подарками от «Фонда Доноров» и Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies.  

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.    

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom  

Источник: Фонд Доноров
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