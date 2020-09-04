Петербургских доноров зовут на акцию

«Фонд Доноров» проведет в Санкт-Петербурге очередную донорскую акцию. Жители и гости Северной столицы смогут сдать кровь на шести пунктах переливания и пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга.

17 сентября «Фонд Доноров» готовит для петербуржцев новое донорское событие. На этот раз тематическую акцию, посвященную Всемирному дню донора костного мозга. У петербуржцев будет возможность не только поделиться своей кровью, но и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

Всемирный день донора костного мозга отмечают на планете с 2015 года. Юбилей международной акции пришелся на 19 сентября. В Петербурге отношение к этой дате особенное, ведь именно здесь работает один из первых федеральных регистров потенциальных доноров костного мозга - Российский НИИ гематологии и трансфузиологии. В рамках акции 17 сентябри сотрудники института будут принимать и доноров крови, и желающих вступить в регистр. Таких же желающих с радостью встретят и в отделении переливания крови Городской больницы №15.

«Сегодня, когда общемировой регистр потенциальных доноров кроветворных клеток приближается к сорока миллионам, в Российском состоят чуть более ста тысяч человек. Этого недостаточно, чтобы обеспечить необходимым лечением всех нуждающихся. Поэтому мы уже несколько лет активно привлекаем внимание к этой проблеме. Вступить в регистр и подарить кому-то шанс на спасение жизни несложно, мы готовы ответить на все вопросы и, конечно, ждем на наших акциях», — отмечает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Петербургские больницы по-прежнему остро нуждаются в донорской помощи, поэтому доноры крови и ее компонентов не останутся без внимания в этот день. Студенты, работающая молодежь и все неравнодушные горожане смогут сдать кровь в четырех отделения переливания в разных районах города. В некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. На всех локациях строго соблюдаются правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты.

По традиции «Фонд Доноров» подготовил для всех доноров приятные памятные сувениры. Первичным донорам вручат донорские книжки, куда пойдут все записи о донациях. А горожанам, вступившим в регистр потенциальных доноров костного мозга, организаторы приготовили особые сюрпризы.

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

❗Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

❗Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

❗О донорстве костного мозга: https://km.fonddonorov.ru/

Где сдать кровь и её компоненты:

• ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л. Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

• ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова

Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

• Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови

Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (вход сейчас через служебный)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией

• Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30

При себе иметь паспорт РФ

Где вступить в регистр и сдать кровь:

• Донорский отдел Российского НИИ гематологии и трансфузиологии

Адрес: м. Площадь Восстания, ул. 2-ая Советская, д. 16

Время приёма доноров: 08:30-11:30

При себе иметь паспорт РФ, доноров крови принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией, в регистр принимают с паспортом РФ

• Отделение переливания крови Городской больницы №15

Адрес: м. Проспект Ветеранов, ул. Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.