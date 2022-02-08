Какой продукт разжижает кровь?

Вопрос разжижения крови является очень важным в наши дни. Таким способом осуществляется профилактика тромбоза. Ученые ищут эффективные способы решения данной проблемы.

При этом разжижению крови могут способствовать не только лекарственные препараты, но и некоторые продукты. В частности, одним из наиболее доступных способов становится употребление яблок.

Этот фрукт разжижает плазму крови и снижает содержание холестерина на стенках сосудов. Находящиеся в яблоках вещества позволяют крови оставаться жидкой. При этом медицинские специалисты советуют употреблять сладкие сорта. Иначе у людей с повышенным уровнем кислотности могут возникнуть проблемы.

«Питерец.ру» отмечает, что также разжижают кровь апельсины, мандарины и ягоды. А вот бананы и персики нужно употреблять осторожно, поскольку они сгущают плазму.