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Питерец.ру » Общество » Какой продукт разжижает кровь?

Какой продукт разжижает кровь?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nation-news.ru
Найден простой способ профилактики тромбоза

Вопрос разжижения крови является очень важным в наши дни. Таким способом осуществляется профилактика тромбоза. Ученые ищут эффективные способы решения данной проблемы.

При этом разжижению крови могут способствовать не только лекарственные препараты, но и некоторые продукты. В частности, одним из наиболее доступных способов становится употребление яблок.

Этот фрукт разжижает плазму крови и снижает содержание холестерина на стенках сосудов. Находящиеся в яблоках вещества позволяют крови оставаться жидкой. При этом медицинские специалисты советуют употреблять сладкие сорта. Иначе у людей с повышенным уровнем кислотности могут возникнуть проблемы.

«Питерец.ру» отмечает, что также разжижают кровь апельсины, мандарины и ягоды. А вот бананы и персики нужно употреблять осторожно, поскольку они сгущают плазму.

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