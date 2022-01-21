Что употреблять на ночь

Не ешь перед сном! Эти слова хорошо усвоили многие из нас, поскольку подобные советы звучат неоднократно. Однако это не означает, что в позднее время суток вообще ничего нельзя.

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Ирина Рыль порекомендовала продукт, который стоит употреблять на ночь. По мнению специалиста, лучше всего для этого подходит иван-чай. Он дает огромную пользу нашему организму. В иван-чае много полезных веществ, при этом отсутствует кофеин, содержащий во других напитках.

Еще этот продукт позволяет бороться с холестерином и позитивно влияет на гормоны. Иван-чай полезен при мужских проблемах, беременности, а также помогает при анемии. Этот напиток подойдет даже детям, но им нельзя употреблять его более 4 недель. Помимо этого, иван-чай рекомендован людям, у которых нарушена свертываемость крови, наблюдается варикоз и тромбофлебит.