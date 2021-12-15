ента новостей

15:50
В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги
15:43
Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца
14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
13:53
Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме
13:50
Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»
13:43
В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка
13:32
В Петербурге сожгли квартиру бизнесмена
13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
13:08
В Петербурге «заминировали» метро и квартиру в несуществующем доме
09:40
Hyundai расширяется
08:59
Вакцинация продолжается
08:44
Взаимодействуем с корейцами
14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
12:00
В центре Петербурга на женщину упала сосулька
11:22
В Ленобласти мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку
10:52
Перенесите QR-коды!
10:38
Маски не защитят от омикрона?
09:26
Неверно оформляли куриное филе
19:14
Права неофициально переболевших соблюдены!
18:59
Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море
18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
18:43
Что с каникулами?
18:43
«Динамо» смогло сыграть с «Зенитом» вничью, борьба за чемпионство продолжается
18:42
«Диалоги с Героями»: в Петербурге прошла встреча с военным летчико
18:28
Хельмут Ньютон в Эрарте
17:21
Ох уж этот гололед!
14:43
На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур
13:39
Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников УЭБиПК
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги

В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
«Ленавтодор» начал процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объекта недвижимости

«Ленавтодор» начал процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объекта недвижимости, необходимых для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Общая площадь подлежащей выкупу под дорожный объект территории составит около 21 гектара.

«Это первый шаг к реализации очередного важного инфраструктурного проекта на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — подчеркнул глава регионального дорожного комитета Денис Седов. 

Напомним, в октябре регион получил одобрение Правительства России на предоставление инфраструктурных кредитов под большие дорожные проекты во Всеволожском районе. В их числе — строительство этой развязки, на которую в 2022-2023 годах федеральный центр готов выделить четыре миллиарда рублей. 

Проектная документация на строительство объекта была одобрена экспертизой в этом году. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала — пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем — реконструкция существующей развязке к МЕГЕ. Новая развязка значительно упростит въезд и выезд из Кудрово.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-11-2020, 20:50
В Ленобласти появится экологическая милиция
5-12-2012, 08:05
Правительством Ленобласти установлены цены земельных участков
9-08-2017, 10:02
Росреестр провел консультации по вопросам учёта земель и земельных участков
20-04-2013, 14:51
Планируется строительство сразу трех станций метро в Ленобласти
26-04-2021, 12:43
В Ленобласти строительство новостроек ограничили высотой в 12 этажей
9-11-2012, 07:35
Александр Дрозденко обратился к Дмитрию Медведеву с предложением построить новый роддом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
163
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
0
159
13-12-2021, 12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
0
264
10-12-2021, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
Наверх