В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги

«Ленавтодор» начал процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объекта недвижимости, необходимых для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Общая площадь подлежащей выкупу под дорожный объект территории составит около 21 гектара.

«Это первый шаг к реализации очередного важного инфраструктурного проекта на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — подчеркнул глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Напомним, в октябре регион получил одобрение Правительства России на предоставление инфраструктурных кредитов под большие дорожные проекты во Всеволожском районе. В их числе — строительство этой развязки, на которую в 2022-2023 годах федеральный центр готов выделить четыре миллиарда рублей.

Проектная документация на строительство объекта была одобрена экспертизой в этом году. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала — пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем — реконструкция существующей развязке к МЕГЕ. Новая развязка значительно упростит въезд и выезд из Кудрово.