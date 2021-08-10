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Питерец.ру » Общество » Работодатель не хотел платить инвалиду

Работодатель не хотел платить инвалиду

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Благодаря вмешательству прокуратуры, инвалид получил деньги от работодателя

Деньги нередко становятся причиной различных разногласий. Такие ситуации происходят между друзьями, родственниками и знакомыми. Из-за денег возникают конфликты между работниками и работодателями. Бывает, что людям не выплачивают вовремя зарплату. В каких-то случаях разногласия удается урегулировать. В других – приходится обращаться в соответствующие инстанции.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице работодатель задолжал инвалиду 2 группы 30 тыс. рублей. Этот человек не мог получить свои деньги. В результате в дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. Прокуратура Красносельского р-на провела проверку по данному факту. После этого долг по зарплате был погашен. Виновный, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности. По крайней мере, соответствующие материалы направлены в Госинспекцию по труду.

К сожалению, такие ситуации – не редкость. Но далеко не всегда работникам удается отстоять свои права.

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