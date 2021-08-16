Пришлось активно мыть дороги и улицы

В этом году в Петербурге наблюдается аномальная жара. Такой погоды в Северной столице уже не было давно. В результате в городе пришлось прибегнуть к дополнительным расходам воды. Она потребовалась на мытье улиц и поливу дорог. Это привело к тому, что был преодолен рубеж в 1 млн. кубометров воды. Столько пришлось потратить в весенне-летний период.

В период летней жары в Северной столице прибегли к дополнительному орошению улиц. Еще были отмыты более 11 тыс. установленных урн, что составляет 70% от их общего числа. Дорожные службы занимались уборкой тротуаров, очисткой улиц от мусора и грязи. С мостовых пришлось удалять остатки еды и напитков. Для очистки ул. Думской пришлось применять особый шампунь. Во время жарких дней там выполняли ежедневную уборку.

«Питерец.ру» отмечает, что в целом с уборкой улиц в городе справились хорошо. Однако отдельные недочеты все равно имелись. Использование дополнительного количества воды было не просто оправданным, а необходимым.