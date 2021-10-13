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Питерец.ру » Общество » 100 литров крови в помощь Петербургу

100 литров крови в помощь Петербургу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
7 отделений переливания пополнили запасы донорской крови, которая дальше пойдет на лечение пациентов городских больниц

7 отделений переливания пополнили запасы донорской крови, которая дальше пойдет на лечение пациентов городских больниц. На акции, организованной «Фондом Доноров», своей кровью поделились 172 человека. Всего 12 октября ОПК посетили более 200 человек.

Кроме того, более 20 первичных доноров вступили в «донорское совершеннолетие» и получили свои первые донорские книжки в рамках проекта по геймификации донорства «ДонорGo». Участников будут поддерживать информационно, напоминая о будущих донациях, обучать по тематике донорства крови и её компонентов, а также дарить памятные сувениры.

«Мы решили уделить особое внимание начинающим молодым донорам, которые полны энергии и энтузиазма, чтобы регулярно сдавать кровь. С нашей же стороны мы обеспечим их не только вниманием, но и важной информацией о том, как сохранить и преумножить здоровье, оставаясь донором всю жизнь, почему важно сдавать кровь регулярно и становиться кадровым донором, а также как популяризировать донорство среди друзей и знакомых!», - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Врачи напоминают о важности ознакомления с противопоказаниями к донорству перед походом в отделение переливания. Это поможет избежать потери времени. Так, воздержаться от донации придется донорам после вакцинации от короновируса (30 календарных дней) и других вакцин, простуды и гриппа (30 календарных дней после выздоровления), татуировки и пирсинга (120 календарных дней), приема анальгетиков (3 календарных дня) и др. Также очень важно соблюдать донорскую диету, которая подразумевает отказ от некоторых продуктов: жирного, соленого, копченого, маринованного, жареного, острого и др. С полным списком противопоказаний к донорству, а также описанием донорской диеты можно ознакомиться на сайте fonddonorov.ru.

18 отделений переливания Санкт-Петербурга ждут доноров и в неакционные дни. Большинство ОПК работают с понедельника по пятницу, а для того, чтобы сдать кровь, нужно быть совершеннолетним дееспособным гражданином РФ без противопоказаний к донорству. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. С графиком работы ОПК, а также донорскими светофорами, можно ознакомиться на сайте yadonor.ru

А тем временем, «Фонд Доноров» уже готовится к предстоящему крупному Городскому молодежному дню донора, который пройдет с 15 по 18 ноября. Доноров ждут лекции, общение с врачами, сувениры и конечно донации. Информация об акции будет опубликована на сайте и социальных сетях «Фонда Доноров».

Источник: Фонд Доноров
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